Grande Fratello: Shaila accusa i concorrenti di averle sottratto la finale con prove schiaccianti

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda il 24 marzo, Shaila Gatta è stata eliminata, lasciando la Casa insieme a Javier e Giglio. Mentre gli altri concorrenti hanno reagito in modo diverso all’eliminazione, Shaila ha mostrato chiaramente il suo disappunto. In un’intervista post-eliminazione, ha dichiarato: “Sono felice, esco a testa alta. Manca una settimana, non li sopportavo più. L’importante è quello che accadrà poi dopo, non è il gioco quello che conta”. Queste parole evidenziano la sua frustrazione nei confronti delle dinamiche interne alla casa.





In un’altra dichiarazione, Shaila ha espresso il desiderio di trascorrere l’ultima settimana nel reality, ma ha anche sottolineato il suo bisogno di libertà dopo sei mesi e mezzo di permanenza. “Mi sarebbe sicuramente piaciuto fare l’ultima settimana, però sono libera dopo 6 mesi e mezzo. Vado dai miei genitori e dal mio nipotino. Saluto tutti e tifo per Lollo”, ha aggiunto. Nonostante le sue parole di ottimismo, dietro le quinte si sarebbero verificati eventi inaspettati, come riportato da una segnalazione di Deianira Marzano.

Secondo le fonti, dopo la diretta, Shaila avrebbe pianto per la delusione di aver perso al televoto contro Helena Prestes. La situazione si sarebbe ulteriormente complicata con una presunta discussione tra Shaila e alcune sostenitrici di Zeudi Di Palma, conosciute come “fan Zelena”. Questi eventi hanno acceso un dibattito acceso sui social media riguardo le dinamiche di voto e le alleanze all’interno del programma.

Sui social, è emerso un clamoroso retroscena: molti fan sostengono che non sia stata Helena a “rubare” la finale a Shaila, bensì Zeudi e Chiara. I commenti degli utenti sono stati numerosi e variegati. Un utente ha scritto: “Infatti è la colpa l’hanno le Shailenzo che si sono fidate delle Zelene che poi hanno salvato Chiara ma era logico Zeudi lo ha detto che la voleva con lei in finale”. Questo commento riflette l’idea che le alleanze strategiche abbiano influenzato il risultato del televoto.

Tuttavia, non tutti sono d’accordo con questa interpretazione. Un altro commento ha affermato: “Nn è vero. Quella era stata sbattuta fuori e ripescata xké ha finto di essere lesbica. Diciamo le cose come stanno. Oltre ad essere schifosamente raccomandata. #GF”. Queste affermazioni mettono in evidenza le tensioni e le rivalità che caratterizzano il programma, creando un clima di competizione tra i concorrenti.

Con la finale sempre più vicina, le dinamiche all’interno della Casa continuano a evolversi. Gli spettatori sono ansiosi di vedere come si svilupperanno le relazioni tra i concorrenti e quali ulteriori colpi di scena potrebbero emergere nelle ultime settimane del reality. La tensione è palpabile e ogni eliminazione sembra avere un impatto significativo sulle alleanze e sulle strategie di gioco.