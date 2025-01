Grande Fratello, Shaila coinvolge Jasmine Carrisi per colpire Amanda Lecciso: reazione clamorosa

Lo scontro tra Shaila Gatta e Amanda Lecciso al Grande Fratello ha raggiunto nuovi livelli di intensità nelle ultime ore, con una mossa che ha sorpreso tutti. La ballerina ha infatti tirato in mezzo Jasmine Carrisi, la nipote di Amanda, per colpire ulteriormente la sua rivale. L’episodio ha generato un grande clamore, soprattutto dopo che sono emersi video e commenti sui social che hanno alimentato la polemica.





L’origine del conflitto tra Shaila e Amanda Il conflitto tra Shaila e Amanda non è certo nuovo. La tensione tra le due concorrenti del reality era già evidente, con Shaila che aveva espresso apertamente il suo disprezzo verso Amanda, forse anche a causa del legame che quest’ultima ha con Lorenzo Spolverato. La ballerina ha sempre mostrato una certa gelosia nei confronti delle altre donne della casa, e la sua antipatia per Amanda è esplosa in un episodio recente.

Nella puntata di mercoledì, Alfonso Signorini ha mostrato un video che documentava alcuni dei commenti di Shaila rivolti a Amanda alle sue spalle. La Lecciso, visibilmente delusa, ha reagito con queste parole: “Sapevo che Shaila parlava di me, ma non immaginavo tutto questo. Potevi venire a dirmelo”. Questa scoperta ha portato Amanda a nominare Shaila, mettendo la ballerina a rischio di eliminazione.

L’intervento di Jasmine Carrisi La situazione si è complicata ulteriormente quando Alfonso Signorini ha mostrato un video di Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano, pubblicato su TikTok. In questo video, Jasmine rispondeva ironicamente ai pettegolezzi sulla sua zia, dicendo: “Io se vedo ancora clip di alcune soggette parlare male di Amanda alle sue spalle per poi andare a piangere da lei…”. Il video, in cui Jasmine indossa un cappuccio come simbolo di vendetta, ha attirato l’attenzione di tutti.

La reazione di Shaila e il nuovo attacco Shaila, dopo aver visto il video di Jasmine, ha deciso di rispondere a sua volta, ma stavolta ha tirato in ballo anche la nipote di Amanda, dicendo: “Non c’è bisogno che tua nipote faccia i TikTok, che si metta il giubbino e inizi la guerra. Che hai bisogno di tua nipote che ti difende?”. Le parole di Shaila hanno fatto il giro dei social, scatenando una nuova ondata di discussioni.

La risposta di Jasmine: un video “iconico” Jasmine, da parte sua, non ha tardato a rispondere a Shaila con un altro video sui social. In questa scenetta, che molti hanno definito “iconica”, Jasmine ripubblica le parole di Shaila mentre mangia una fetta biscottata, senza pronunciare una parola. Questo gesto di silenziosa risposta ha conquistato molti utenti, che l’hanno acclamata come un “nuovo idolo” sui social.

La situazione tra Shaila Gatta e Amanda Lecciso si fa sempre più tesa, e con l’intervento di Jasmine Carrisi, la polemica sembra destinata a non placarsi facilmente. I telespettatori sono pronti a seguire l’evoluzione di questa disputa, che continua a tenere alta l’attenzione nel Grande Fratello.