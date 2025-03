Grande Fratello, Shaila parla di Lorenzo: l’amica racconta tutto prima del gran finale

Negli ultimi giorni, Shaila Gatta ha deciso di eliminare dai suoi profili social tutte le immagini che la ritraevano insieme a Lorenzo Spolverato, il suo fidanzato conosciuto durante il Grande Fratello. Questo gesto ha immediatamente scatenato i fan della coppia, che si sono interrogati sulla possibilità di una crisi sentimentale proprio a poche ore dalla finale del reality. Il comportamento di Shaila, unito ad alcuni dettagli condivisi sui social, ha alimentato le speculazioni, gettando un’ombra sul futuro della relazione tra i due.





A destare ulteriori dubbi è stata una storia pubblicata da Shaila Gatta su Instagram, in cui la ragazza ha condiviso un’emoji raffigurante un cuore fasciato. Un simbolo che molti hanno interpretato come un segnale di difficoltà o sofferenza emotiva. Questo dettaglio ha fatto discutere soprattutto i fan della coppia, ribattezzati “Shailenzo”, che si sono divisi tra chi crede che si tratti di un momento passeggero e chi teme che la relazione possa essere giunta al capolinea.

Nel frattempo, Lorenzo Spolverato è ancora in gara per la vittoria al Grande Fratello, insieme ad altri finalisti: Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestes e una tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, con quest’ultima attualmente al televoto. Nonostante il clima di festa che accompagna le ultime ore del reality, l’attenzione dei fan è concentrata sulle dinamiche personali che potrebbero influenzare il futuro della coppia.

A complicare ulteriormente la situazione, sono emersi alcuni dettagli che hanno fatto discutere il pubblico. Nei giorni scorsi, Shaila Gatta avrebbe chiesto alla produzione del Grande Fratello di recuperare alcune sue t-shirt e il profumo che aveva lasciato nella Casa. Un gesto apparentemente innocuo, ma che è stato interpretato come un segnale di distacco da parte della ragazza. La richiesta, unita alla rimozione delle foto e al simbolo condiviso su Instagram, ha spinto molti a credere che Shaila stia valutando una decisione importante sulla sua relazione con Lorenzo.

Le voci di una possibile crisi sono state commentate anche da alcuni esperti. Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip e volto noto del gossip, ha dichiarato: “Shaila non vuole stare più con Lorenzo”. Parole che hanno trovato eco nelle affermazioni della giornalista Grazia Sambruna, che ha aggiunto: “Un uccellino mi è venuto a dire che Shaila ha già fatto sapere la sua posizione telefonicamente. Appena uscita dalla casa Shaila ha detto, ‘troviamo il modo di levarmi di dosso quel ragazzo’. Parlando di Lorenzo, e non ha usato il termine ragazzo, ha usato un dispregiativo, un termine non positivo che non starò certo più a ripetere”.

Tuttavia, a smentire queste teorie è intervenuta Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello e grande amica di Shaila Gatta. In un’intervista rilasciata al programma radiofonico Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli, Yulia ha difeso la coppia, dichiarando: “La coppia Lorenzo–Shaila mi piace tantissimo, io le voglio tanto bene a Shaila. Certo, ci siamo sentite tutti i giorni. Va tutto bene, è normale, sono giorni di assestamento ma tra loro è tutto a posto, lo vedrete con il tempo. L’amore per Lorenzo non è assolutamente cessato, perché dovrebbe? Con tutto quello che hanno costruito. Poi, se non dovesse andare, lo vedranno fuori. Per il momento tutto a posto, alla grande”.