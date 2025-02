Grande Fratello, Signorini risponde alle critiche: ‘Purtroppo non posso farci niente'”

Dopo le forti polemiche sollevate da una telespettatrice, Alfonso Signorini commenta la situazione con una risposta che sta facendo discutere i fan del reality.

Anche se Sanremo 2025 occupa il palco principale della televisione italiana, il Grande Fratello non è immune dalle critiche. Nella nuova edizione del reality, le polemiche non si sono fatte attendere, e l’ultimo attacco arriva da una telespettatrice che ha fortemente criticato il comportamento dei concorrenti, definendolo maleducato e arrogante.





La lettera della spettatrice è stata pubblicata dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha deciso di rispondere alle accuse. La telespettatrice ha dichiarato di seguire il programma non tanto per le dinamiche, ma per osservare il comportamento dei partecipanti, che a suo parere riflettono la società attuale. Secondo lei, quest’anno si è raggiunto un livello insostenibile di maleducazione e arroganza, non fermato con la necessaria determinazione.

La risposta di Signorini alle critiche

In merito alle accuse, Signorini ha ammesso che il Grande Fratello è sempre stato uno specchio dei tempi, ma ha sottolineato che oggi il programma riflette una realtà in cui l’arroganza spesso fa più rumore dell’intelligenza. Il conduttore ha poi aggiunto che la maleducazione non è spettacolo, ma solo fastidio travestito da personalità. “La maleducazione non è spettacolo, è solo fastidio travestito da personalità”, ha dichiarato, facendo riferimento alla questione sollevata dalla telespettatrice.

Signorini ha concluso dicendo che, sebbene i protagonisti possano ottenere visibilità grazie a questi comportamenti, “chi vale davvero si fa notare anche senza urlare”. E per quanto riguarda i cinque minuti di visibilità, ha precisato che “il timer scade in fretta e dopo il nulla”.