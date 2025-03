Grande Fratello, Signorini su Jessica, Chiara, Mariavittoria e Zeudi: “In puntata sembrate perfette, poi in Casa volano schiaffi”

Nella recente puntata del Grande Fratello, andata in onda il 10 marzo, le tensioni tra le concorrenti si sono manifestate in modo evidente. Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha spiegato che le quattro donne coinvolte – Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi – vivono ormai su “binari separati”. Durante il confronto, è emersa una netta divisione tra Chiara e Mariavittoria, con le loro alleate che hanno preso posizione a favore delle rispettive concorrenti.





Il dibattito è iniziato con la domanda di Signorini a Chiara riguardo a possibili sentimenti di gelosia e invidia da parte di Mariavittoria. Chiara ha risposto: “Non c’è niente da invidiare o essere gelose, non credo di essermi messa in mezzo. A Mariavittoria ho chiesto più volte se le ho dato fastidio, non capisco perché alle spalle debba dirmi ‘ce l’ha solo lei’. A me hanno ferito le sue parole.” Queste affermazioni hanno evidenziato un malinteso che sembra intensificarsi all’interno della casa.

Mariavittoria, dal canto suo, ha voluto chiarire il significato della sua espressione, affermando: “Apprezzo le scuse. Quelle parole erano riferite al tuo atteggiamento in puntata. Sei altezzosa.” Le tensioni non si sono limitate a queste due concorrenti; anche Jessica ha contribuito al clima di conflitto, etichettando Chiara come una “profumiera”. Chiara ha contestato questa definizione, sostenendo che Jessica volesse insinuare altro. “Ha detto una cosa che non si può dire in tv, ma io non credo di aver avuto quell’atteggiamento”, ha dichiarato Chiara.

Zeudi ha cercato di mediare, sottolineando la divisione crescente tra i due gruppi all’interno della casa. Ha spiegato: “Si sta estremizzando troppo in casa i due gruppi, le persone anziché attraversare il problema lo spostano. C’è chi preferisce scansarlo avendo la ragione e chi cerca di dialogare. Io per questo parlo con tante persone.” Questo tentativo di dialogo sembra essere una delle poche vie per cercare di ricucire i rapporti all’interno della casa.

In studio, anche Beatrice Luzzi ha voluto esprimere la sua opinione riguardo al comportamento di Jessica. Ha commentato l’uso di espressioni forti nei confronti di Chiara, affermando: “Non esiste che in una casa, durante una festa, non si possa scherzare per poi prendersi quegli appellativi. Chiara non se lo meritava, non è una bambolina.” Jessica, però, ha mantenuto la sua posizione, affermando: “Lo rifarei e lo ridirei. Chiara, tu sei una gatta, sei molto femminile. Io sono la gattara, tu la gattina.”

Il confronto tra le concorrenti ha messo in luce non solo le rivalità personali, ma anche le dinamiche di gruppo che si sono create all’interno della casa del Grande Fratello. Signorini ha osservato come il comportamento delle concorrenti cambi drasticamente tra le puntate in diretta e le interazioni quotidiane, dicendo: “In prima serata siete con i guantini bianchi, quattro educande, poi dietro vi tirate le mazzate durante la settimana.” Questa affermazione ha evidenziato la discrepanza tra l’immagine pubblica e le reali relazioni interpersonali che si sviluppano nella quotidianità del reality.