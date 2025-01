Grande Fratello, stasera l’eliminazione: Eva Grimaldi ultima nei sondaggi e a rischio uscita. Il pubblico in trepidazione per una puntata da record

È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello, che si preannuncia piena di emozioni. Questa sera sarà rivelato il nome del concorrente eliminato, scelto esclusivamente tramite il voto negativo del pubblico.





Nove concorrenti al televoto: la nomination più affollata nella storia del programma

Stavolta, ben nove concorrenti rischiano di lasciare la casa, una nomination record per il reality show di Canale 5. I nominati sono Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma.

A differenza delle precedenti nomination, i concorrenti non sono stati chiamati davanti al led, ma sono semplicemente rimasti in piedi al proprio posto per mancanza di spazio. I sondaggi preannunciano risultati sorprendenti, con alcuni favoriti per la salvezza e altri a rischio eliminazione.

Javier Martinez in testa, Eva Grimaldi ultima nelle preferenze

Secondo i sondaggi online, il concorrente più sostenuto dal pubblico è Javier Martinez, che guida la classifica con il 31% delle preferenze. Inaspettatamente, Eva Grimaldi si trova all’ultimo posto, con appena il 3% dei voti a suo favore. Una posizione che sorprende molti, considerando la notorietà dell’attrice e il suo recente coinvolgimento nelle dinamiche della casa.

Eva, nelle ultime settimane, ha cercato di ricollocarsi strategicamente nel gioco, avvicinandosi al gruppo capeggiato da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, e non risparmiando critiche verso altri concorrenti come Luca Calvani e Amanda Lecciso. Tuttavia, questa tattica sembra non aver conquistato il favore del pubblico.

La classifica attuale: chi rischia e chi è salvo

Ecco come si posizionano i concorrenti secondo i sondaggi:

Javier Martinez : 31%

: 31% Stefania Orlando : 23%

: 23% Pamela Petrarolo : 13%

: 13% Zeudi Di Palma : 9%

: 9% Alfonso D’Apice : 8%

: 8% Bernardo Cherubini : 5%

: 5% Maxime Mbanda e Emanuele Fiori : 4% ciascuno

e : 4% ciascuno Eva Grimaldi: 3%

Il pubblico avrà tempo fino all’inizio della puntata per votare e determinare l’eliminato. Tuttavia, la posizione di Eva sembra ormai compromessa, salvo clamorosi ribaltamenti dell’ultimo minuto.

Una puntata decisiva per gli equilibri del gioco

Questa eliminazione potrebbe cambiare gli equilibri della casa, influenzando le strategie dei concorrenti e il gradimento del pubblico. La tensione è alle stelle, sia tra i nominati che tra i telespettatori, curiosi di scoprire se ci saranno sorprese o conferme rispetto ai pronostici.

La serata sarà un momento cruciale anche per Alfonso Signorini, chiamato a gestire un televoto così affollato e le inevitabili polemiche che seguiranno. I fan restano in attesa di vedere se il programma saprà mantenere alta l’attenzione e rispondere alle aspettative di un pubblico sempre più esigente.