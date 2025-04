Grande Fratello, svelato il retroscena che spiega perché Jessica ha conquistato il titolo

Lunedì 31 marzo si è conclusa l’ultima edizione del Grande Fratello con la proclamazione della vincitrice, Jessica Morlacchi. La cantante ha conquistato il titolo battendo a sorpresa Helena, considerata la favorita nel ballottaggio finale. La puntata ha tenuto milioni di spettatori incollati allo schermo, regalando momenti di grande tensione ed emozione. Prima dello scontro diretto tra le due finaliste, erano stati eliminati in ordine Mariavittoria, Zeudi, Lorenzo e Chiara, lasciando spazio al duello conclusivo.





Dopo l’annuncio della vittoria, sono emersi dettagli interessanti sul motivo del successo di Jessica e sulle reazioni di Helena e del pubblico. La proclamazione ha infatti acceso il dibattito sui social, dove molti utenti hanno espresso opinioni diverse sull’esito della finale.

La serata si è conclusa con Alfonso Signorini che ha accolto in studio le due finaliste, pronte ad ascoltare il verdetto del pubblico. Dopo un’attesa carica di suspense, il nome di Jessica Morlacchi è apparso sullo schermo come vincitrice dell’edizione. La cantante ha ricevuto un caloroso applauso e si è lasciata andare a un momento di grande commozione. Anche Helena, nonostante la sconfitta, ha mostrato fair play applaudendo sinceramente la sua rivale e abbracciandola subito dopo l’annuncio. Tuttavia, è evidente che un po’ di amarezza sia rimasta, considerando le aspettative che la vedevano favorita.

Le percentuali di voto rivelate al termine della puntata hanno mostrato un margine molto ristretto tra le due finaliste. Jessica Morlacchi ha ottenuto il 52,13% delle preferenze, mentre Helena si è fermata al 47,63%. Una vittoria di misura che ha diviso il pubblico. Sui social, in particolare su X (ex Twitter), le reazioni non si sono fatte attendere. Molti utenti hanno commentato l’esito della finale, con opinioni spesso contrastanti. Alcuni hanno elogiato il percorso di Jessica, mentre altri hanno espresso disappunto per la mancata vittoria di Helena.

Tra i numerosi commenti apparsi online, si leggono frasi come: “Onestamente la vittoria la meritava Helena, sono contenta per Jessica ma l’onestà di dire la verità è sacra” o ancora: “Vedremo fuori chi avrà successo e lavorerà. Finita la puntata, fotografi e giornalisti cercavano Helena e non Jessica”. Questi messaggi evidenziano come il pubblico fosse diviso tra le due concorrenti, con una parte che avrebbe preferito vedere la brasiliana trionfare.