Grande Fratello, tensioni alle stelle: Alfonso eliminato e la frase shock di Mariavittoria su Zeudi infiamma il pubblico

La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 17 febbraio ha tenuto il pubblico incollato allo schermo con momenti di grande tensione e colpi di scena. Non solo l’eliminazione di Alfonso D’Apice, ex volto di Temptation Island, ma anche una frase pesante di Mariavittoria Minghetti contro Zeudi ha infiammato i social, scatenando un’ondata di critiche.

Nessun nuovo televoto flash è stato annunciato per decretare il prossimo finalista. Al momento, l’unico concorrente sicuro di partecipare alla finale, prevista entro la fine di marzo, è Lorenzo Spolverato. Durante la puntata, si è verificata una sola eliminazione: Alfonso, che ha lasciato la casa dopo uno scontro diretto con Iago Garcia, uno dei concorrenti più discussi di questa edizione.

Alfonso eliminato: Chiara salva, ma in lacrime

Tra i nominati della serata c’erano Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Giglio e Shaila Gatta. Fin dall’inizio, il televoto ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. I primi concorrenti a essere salvati sono stati Chiara Cainelli e Amanda Lecciso, seguiti poi da Shaila Gatta e Giglio.

A quel punto, i due nominati rimasti, Alfonso e Iago, sono stati separati: Alfonso è stato mandato nel Superled, mentre Iago ha raggiunto la mystery room. Gli altri concorrenti hanno dovuto schierarsi a favore di uno dei due, ma alla fine è stato il pubblico a decidere. L’eliminazione di Alfonso ha lasciato increduli i suoi amici nella casa, in particolare Chiara, sua compagna di avventura e di coppia, che è scoppiata in lacrime subito dopo aver capito che l’addio era definitivo.

La frase di Mariavittoria contro Zeudi: il pubblico si infuria

Se l’eliminazione di Alfonso ha segnato un momento di forte emozione, un altro episodio ha acceso le polemiche all’interno e fuori dalla casa. Durante la puntata, il rapporto tra Mariavittoria Minghetti e Zeudi è stato al centro dell’attenzione. Le due ragazze, un tempo molto legate, hanno visto il loro legame incrinarsi nelle ultime settimane.

Il momento più discusso è stato quando Mariavittoria, parlando con Mattia, ha pronunciato una frase pesante nei confronti di Zeudi:

“A quell’altra (Zeudi) già l’ho detto: la corona su per il c*** ti metto, gliela faccio mangiare… la corona di Miss Italia”.

La frase, ripresa in un video diventato virale sui social, ha scatenato un’ondata di indignazione. Zeudi, una delle concorrenti più amate dal pubblico, è stata difesa a spada tratta dagli utenti, che hanno criticato duramente Mariavittoria.

Reazioni sui social: Mariavittoria nel mirino

I social si sono subito riempiti di commenti negativi contro Mariavittoria. Molti utenti hanno sottolineato la sua presunta invidia e cattiveria, chiedendo a gran voce la sua eliminazione. Tra i commenti più duri si leggono:

“Mariavittoria è la persona più invidiosa e cattiva della casa. Speriamo che esca presto”.

“Dopo questa frase, mandatela a casa. Basta falsità”.

“Si crede forte, ma sembra solo una rosicona che urla come Pikachu”.

Il pubblico sembra deciso a non tollerare ulteriori comportamenti simili, e per Mariavittoria la situazione potrebbe complicarsi nelle prossime settimane.

Conclusioni: tensioni e nuove dinamiche nella casa

La puntata del Grande Fratello del 17 febbraio ha segnato un momento di svolta nelle dinamiche della casa. L’eliminazione di Alfonso D’Apice ha lasciato un vuoto tra i concorrenti, mentre la frase di Mariavittoria Minghetti contro Zeudi ha acceso nuove polemiche.

Con le nuove nomination e un clima sempre più teso, il pubblico si prepara a vivere settimane ricche di colpi di scena. Riuscirà Mariavittoria a riconquistare la fiducia dei telespettatori? E come si evolverà il rapporto tra Zeudi e gli altri concorrenti?