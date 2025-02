Grande Fratello: Tommaso lancia la bomba su Lorenzo, verità svelata sul suo ingresso nella casa!”

Nella nuova puntata del Grande Fratello, Tommaso rivela una clamorosa indiscrezione su Lorenzo. Ecco cosa ha detto e come ha scosso la casa.

Alfonso Signorini si prepara per una nuova puntata del Grande Fratello, in una serata che si preannuncia ricca di emozioni. Giovedì 13 febbraio, infatti, il reality show di Canale 5 dovrà confrontarsi con la terza serata del Festival di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti. Nonostante la sfida con il festival, i riflettori sono puntati sul reality, dove si vocifera che non ci sarà eliminazione, ma piuttosto l’elezione della prima finalista donna di questa edizione.





Nel frattempo, anche dentro la casa le tensioni non accennano a diminuire. Discussioni accese, alleanze e strategie stanno dividendo i concorrenti, con rivelazioni sorprendenti che continuano a scuotere gli animi. L’ultima arriva direttamente da Tommaso, che ha lanciato una vera bomba durante una chiacchierata notturna in giardino.

Tommaso svela il segreto su Lorenzo: “Me l’ha detto lui”

Durante un confronto con Maria Teresa Ruta, Jessica Morlacchi e altre ragazze del gruppo, Tommaso ha rivelato un’incredibile verità: “Lollo lo hanno preso apposta per fare queste cose qui, me lo ha detto lui”. Con questa frase, ha insinuato che Lorenzo Spolverato sarebbe stato scelto dal Grande Fratello con un ruolo preciso, per alimentare le dinamiche all’interno della casa.

Questa dichiarazione ha scatenato una forte reazione tra i concorrenti e i telespettatori. Lorenzo è infatti da tempo sotto i riflettori, con molti che sospettano una protezione speciale da parte della produzione, vista la sua capacità di generare situazioni conflittuali e movimentare il gioco.

Maria Teresa e Jessica hanno subito annuito, confermando che anche loro avevano notato comportamenti simili. “Ci sta, probabilmente gli viene bene”, ha detto una di loro, sottolineando che il comportamento di Lorenzo sembrerebbe confermare l’ipotesi di Tommaso.

Ma la regia del programma ha prontamente cambiato inquadratura, lasciando il pubblico con il fiato sospeso, in attesa di ulteriori sviluppi.