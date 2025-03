Grande Fratello, “Verità sconcertanti”: Helena racconta tutto a Giglio, Javier ignaro della situazione!

Rimasti in pochi nella casa del Grande Fratello, i concorrenti si preparano per la finale prevista per il 31 marzo. Prima di questo appuntamento, il conduttore Alfonso Signorini riunirà i partecipanti per annunciare i nomi degli eliminati e, soprattutto, quelli dei nuovi finalisti. Tra i concorrenti già certi di un posto in finale ci sono Lorenzo, Jessica e Zeudi. Nel frattempo, il pubblico e i vari fandom si stanno mobilitando per decidere chi sostenere nella fase finale del reality show.





Tra i super favoriti emerge il nome di Chiara, che sembra godere dell’appoggio dei fan di Zeudi, specialmente dopo la rottura con il duo Shailenzo. Tuttavia, c’è incertezza sul suo futuro, poiché potrebbe essere eliminata al televoto, dove si trova in competizione diretta con Helena e Giglio. A proposito di questi ultimi, la situazione nella casa è tesa e carica di conflitti.

Il clima generale è di alta tensione, non solo a causa della frattura tra il trio composto da Shaila, Chiara e Zeudi, ma anche per il deterioramento dei rapporti tra Helena e Giglio. Durante una conversazione con Javier, Helena ha rivelato i dettagli di una discussione avuta con Giglio mentre lavoravano a un cortometraggio che riassumeva i momenti salienti di questa edizione del reality.

I due hanno avuto divergenze su alcune scene da includere nel montaggio finale, il che ha portato Giglio a mostrarsi infastidito. Secondo Helena, lui stava già lavorando al progetto da diverse ore, mentre lei era stata coinvolta solo in un secondo momento, mettendo in discussione il lavoro già svolto. Questo ha scatenato una serie di tensioni tra i due, culminate in un altro scontro durante il pranzo.

La discussione durante il pasto ha ulteriormente esacerbato il malcontento di Helena verso Giglio. In un momento di sfogo, ha dichiarato al suo fidanzato: “Non mi piace come lui parla con me – ha spiegato Helena giudicando “orribili” le cose che le aveva detto Giglio – È una persona arrogante. Ha dato un calcio al puff, quando dice che non si fa questo, quindi parla a vanvera. Ma è di un’arroganza… non mi ha mai fatto un commento positivo”.

Le parole di Helena evidenziano la frustrazione accumulata nei confronti di Giglio, il quale sembra non aver saputo gestire la situazione in modo costruttivo. La tensione tra i due concorrenti è palpabile e potrebbe influenzare non solo la loro esperienza all’interno della casa, ma anche le dinamiche future tra i concorrenti.

Mentre i fan si preparano per la finale, il supporto per i loro beniamini continua a crescere. I vari fandom sono attivi nel cercare di capire come si evolveranno le cose, specialmente in vista delle votazioni che determineranno i finalisti. La competizione si fa sempre più serrata e ogni parola, gesto o interazione tra i concorrenti potrebbe rivelarsi decisiva.