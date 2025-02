Grande Fratello, Zeudi attratta da MaVi? Il web si interroga

Secondo alcuni utenti, l’ex Miss Italia avrebbe mostrato un certo interesse per MaVi. Nel frattempo, Zeudi ha espresso parole dure nei confronti di Helena, parlando della loro amicizia ormai compromessa.





Nel mondo del Grande Fratello, ogni gesto e ogni sguardo vengono analizzati nei minimi dettagli dai telespettatori, e negli ultimi giorni un’attenzione particolare è stata rivolta a Zeudi. Alcuni utenti sui social sostengono che l’ex Miss Italia potrebbe avere un interesse per MaVi, una delle concorrenti più affascinanti della Casa.

L’ipotesi ha preso piede dopo alcune conversazioni e atteggiamenti che non sono passati inosservati. Su X, diversi utenti hanno espresso il loro punto di vista in modo diretto. Qualcuno ha scritto: “Mo si vuole tirare pure a MV”, mentre un altro ha aggiunto: “Secondo me è proprio così, si vede da un chilometro che le piace…”.

Lo scontro con Helena: amicizia al capolinea

Oltre a queste speculazioni, Zeudi è tornata a parlare della sua relazione con Helena, lanciando accuse piuttosto forti. Nel corso di una conversazione nella Casa, ha espresso tutto il suo disappunto per il comportamento dell’ex amica.

“Poteva dire ‘fermi tutti, io e lei siamo amiche’… un bene di fondo rimane. Ma se prendi le nostre difficoltà e le metti sulla bocca di tutti… un’amica non lo fa”, ha dichiarato Zeudi, visibilmente delusa.

L’ex Miss Italia ha poi aggiunto che il loro rapporto è ormai compromesso e che non sarà lei a fare il primo passo per un chiarimento. “Lei mi ha sempre considerata amica, io no. Ma tu così facendo non costruisci, ma decostruisci. Come fai a non accorgertene e fai finta che non sia successo nulla? Non sono io che devo andare da lei, è lei che deve venire da me. Lei mi ha delusa ancora una volta e pensare che le avevo dato una possibilità di creare dandole le mie emozioni”.

Dubbi su Helena e Javier

Nel corso di una chiacchierata con Chiara, Zeudi ha anche espresso le sue perplessità sulla natura del rapporto tra Helena e Javier, insinuando che tra i due ci sia più strategia che sentimento.

“Per me si piacciono se**ualmente e stanno facendo un po’ di strategia di fondo. C’è magari un bene di fondo, anzi secondo me c’è un bene, ma lo stanno facendo perché serve a loro. Amo, fuori di qua non durerebbero. Anche perché c’è la necessità di trovare una donna qua dentro. Lui le ha provate tutte”.

Chiara si è trovata d’accordo con questa visione, rispondendo: “È quello che ho detto. Lei è l’ultima. Comunque per me non si vogliono bene perché una persona che ti vuole bene non ti mette in imbarazzo in quel modo lì, che ti fa vedere che gli piace un’altra persona… E ti dirò, lei ce l’ha con Lorenzo perché lo voleva”.

Le dinamiche all’interno della Casa stanno diventando sempre più complesse e il pubblico non smette di commentare ogni possibile sviluppo. Se da un lato la frattura tra Zeudi e Helena sembra ormai insanabile, dall’altro resta da capire se davvero l’ex Miss Italia sia interessata a MaVi o se si tratta solo di supposizioni nate dall’osservazione dei fan.