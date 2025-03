Grande Fratello: Zeudi commenta “Che peccato per Shaila” con Chiara, e le risate non mancano. Un colpo basso ora che l’amica è fuori!

Negli ultimi giorni all’interno della casa del Grande Fratello, i legami tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma hanno subito un drastico cambiamento. La tensione è aumentata dopo il ritorno di Shaila con Lorenzo Spolverato, portando a una trasformazione del trio che comprendeva anche Chiara in un duo. Questo nuovo assetto ha costretto Chiara a confrontarsi con un’evidente alterazione delle dinamiche relazionali nel reality.





Il culmine di questa frattura si è manifestato durante la semifinale, quando Shaila ha apertamente espresso la sua sfiducia nei confronti di Zeudi. La ballerina ha definito il comportamento di Zeudi come un “teatrino”, smascherandola di fronte agli altri concorrenti e segnando la fine della loro alleanza. Questa dichiarazione ha rappresentato un punto di non ritorno nei loro rapporti, rendendo evidente che la rivalità era ormai consumata.

Le conseguenze di questo scontro sono state palpabili durante il televoto successivo. Helena Prestes, molto amata dal pubblico, ha ottenuto la vittoria, guadagnando un posto in finale insieme a Lorenzo, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. La mossa di Shaila ha, di fatto, ridotto le possibilità di Zeudi di competere con Helena per la vittoria finale.

Con le tensioni tra Shaila, Zeudi e Chiara in aumento, la casa è diventata un campo di alleanze fragili e di conflitti evidenti. Zeudi e Chiara si sono unite a Lorenzo, Jessica, Helena e MariaVittoria, creando nuovi equilibri che potrebbero influenzare i giorni finali del reality.

I rapporti tra Zeudi e Lorenzo sono anch’essi tesi. Dopo la rottura con Shaila, Lorenzo ha accusato Zeudi di aver intrapreso il percorso del Grande Fratello con un piano premeditato. Ha affermato: “Nella nomination che ha fatto su Shaila, io capisco la delusione, ma Zeudi non è mai stata davvero amica di Shaila. Compaesana sì, amica è un’altra roba. È stata amica tua, non di Shaila. Perché non è andata a nominare Helena che gliene ha combinate di ogni?”.

Durante la semifinale, Shaila ha rivelato di non aver compreso appieno il vero carattere di Zeudi, affermando: “Non metto in discussione la tua persona, ma come giochi in questo programma. Quando io e Lorenzo abbiamo litigato, tu ti sei esposta su di lui. Ti sei nascosta, stanno uscendo lati di te molto chiari. Tu crei alleanze, non amicizie”.

Nel frattempo, mentre un aereo sorvolava la casa con un messaggio dedicato agli “Shailenzo”, Zeudi ha commentato con Chiara: “Anche i fan sono come loro screditano gli altri per…”, suscitando le risate di Chiara. Il messaggio aereo recitava: “Siete stati il contorno del Grande Fratello di S&L”. Un commento ha evidenziato: “Se una mia amica ridesse a una battuta in cui mi perculano (come in questo video) la sfanculerei in un nano secondo. Questo ti fa capire che persona è Chiara”.