Grande Fratello: Zeudi Di Palma attacca Helena Prestes dopo la diretta, ecco le parole dure

Nel Grande Fratello, la tensione continua a salire, e questa volta è Zeudi Di Palma a prendere di mira la sua ex amica Helena Prestes. Dopo le numerose litigate che hanno coinvolto la modella brasiliana, Zeudi ha espresso parole molto dure nei suoi confronti, alimentando ulteriormente il caos che sta caratterizzando questa edizione.





Zeudi e Helena avevano legato molto all’interno della Casa, con gesti affettuosi e baci che avevano fatto pensare a un possibile flirt tra le due. Tuttavia, dopo una serie di incomprensioni, le due si erano separate. Ora, con i recenti sviluppi, le cose tra loro sembrano essere definitivamente cambiate.

Al termine della puntata dell’8 gennaio, Zeudi ha avuto un confronto con Shaila Gatta riguardo al comportamento di Helena. “Le avevo detto che doveva chiedere scusa prima, e non aspettare la puntata”, ha commentato Zeudi, riferendosi all’atteggiamento di Helena durante l’ultimo litigio. Shaila, dalla sua, ha ribadito che Helena tende a giocare il ruolo della vittima, senza mai ammettere che spesso è lei a provocare gli altri.

Zeudi ha confermato la posizione di Shaila, spiegando che Helena provoca quando non riesce a tollerare certe situazioni, ma a differenza degli altri, lei stessa non ha mai risposto alle provocazioni. “A me è capitato, ma non ho risposto”, ha detto Zeudi, spiegando che si tratta di una dinamica che potrebbe scatenarsi facilmente se non vengono messe in atto delle strategie di autodifesa.

La discordia tra le due ha sollevato reazioni contrastanti tra i fan, alcuni dei quali hanno commentato sarcasticamente: “Bella amica…” riferendosi al comportamento di Zeudi verso Helena. La situazione continua a essere un punto di discussione importante, con il pubblico diviso sulle dinamiche tra i concorrenti e su come si stanno evolvendo i rapporti all’interno della Casa.

Questa nuova tensione tra Zeudi e Helena promette di alimentare ulteriormente il clima di conflitto che pervade la Casa, lasciando i fan del Grande Fratello con il fiato sospeso.