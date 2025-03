Grande Fratello: Zeudi Di Palma conquista il terzo posto, tre concorrenti in nomination

Nella recente puntata del Grande Fratello, andata in onda il 10 marzo, non ci sono stati eliminati, ma è stata proclamata Zeudi Di Palma come terza finalista di questa edizione. La concorrente ha ricevuto il supporto del pubblico e ha trionfato nel televoto contro Shaila Gatta, Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Le nomination hanno visto coinvolte tre concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. Nella prossima puntata, prevista per giovedì, una di loro dovrà abbandonare la Casa.





Durante la puntata, Zeudi Di Palma ha ottenuto il titolo di terza finalista, battendo le altre concorrenti nel televoto. Questo è stato aperto la settimana precedente e ha sorpreso le concorrenti, che inizialmente pensavano si trattasse di un’eliminazione. La prima a essere salvata è stata Chiara, come annunciato da Alfonso Signorini, seguita da Stefania. Quando Zeudi e Shaila sono state chiamate a raggiungere lo studio, Signorini ha rivelato che l’ex Miss Italia era stata la più votata dal pubblico. Le percentuali di voto sono state le seguenti:

Zeudi Di Palma 49,2%

49,2% Shaila Gatta 22,83%

22,83% Stefania Orlando 20,11%

20,11% Mariavittoria Minghetti 6,91%

6,91% Chiara Cainelli 0,95%

Le nomination, come di consueto, hanno avuto luogo prima della conclusione della puntata. Javier ha nominato Chiara, mentre Chiara ha scelto di nominare Mariavittoria. Anche Helena e Tommaso hanno fatto il nome di Chiara. Stefania ha nominato Shaila, mentre Giglio ha scelto Stefania e Shaila ha optato per Helena. Lorenzo ha nominato Helena, Jessica ha scelto Chiara, e infine Zeudi ha nominato Stefania. Di conseguenza, le tre concorrenti con il maggior numero di voti negativi sono state Chiara, Helena e Stefania, che si trovano ora in nomination. Nella puntata di giovedì 13 marzo, una di loro sarà definitivamente eliminata dal gioco.

La puntata del 10 marzo ha avuto inizio con un confronto tra le concorrenti, in particolare Chiara, Mariavittoria, Jessica e Zeudi, che si sono trovate faccia a faccia dopo una settimana di tensioni. Alfonso Signorini ha sottolineato come il comportamento delle ragazze cambi in puntata rispetto alla vita quotidiana. È stato poi dato spazio a una ‘linea della vita’ di Chiara Cainelli, che ha condiviso la sua esperienza personale, parlando di un periodo difficile segnato dalla depressione dopo la fine di una relazione durata quattro anni.

In un altro momento della puntata, Shaila Gatta e Stefania Orlando si sono rese protagoniste di un acceso scontro. La tensione tra le concorrenti è palpabile, e la competizione si fa sempre più serrata. Zeudi Di Palma, con la sua vittoria al televoto, ha dimostrato di avere un forte sostegno da parte del pubblico, un fattore cruciale in questa fase del gioco.