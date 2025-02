Grande Fratello, Zeudi e Javier al centro delle polemiche: interviene il fratello dell’ex Miss Italia

Le tensioni tra Zeudi e Javier all’interno del Grande Fratello stanno facendo discutere anche fuori dalla Casa. Il fratello della ragazza ha preso posizione, rispondendo ai telespettatori preoccupati per la situazione.





Le dinamiche tra Zeudi e Javier, concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello, stanno scatenando accese discussioni anche al di fuori del reality. La questione ha coinvolto persino la famiglia dell’ex Miss Italia, con il fratello della giovane che ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione in merito.

Tutto è partito quando un telespettatore ha contattato Giuseppe Di Palma, fratello di Zeudi, per informarlo di alcune iniziative dei fan del programma. Secondo quanto riportato, un gruppo di sostenitori avrebbe intenzione di inviare un messaggio aereo sopra la Casa per influenzare la gieffina a intraprendere una relazione con Javier. L’utente ha espresso preoccupazione per il possibile condizionamento che questo gesto potrebbe avere sulla ragazza.

La risposta di Giuseppe Di Palma

Dopo aver ricevuto il messaggio, Giuseppe Di Palma ha voluto replicare, esprimendo il proprio pensiero sulla situazione. Con parole chiare, ha preso le distanze da qualsiasi ipotesi di coinvolgimento tra sua sorella e Javier:

“Mia sorella ha ribadito più volte che non vuole averci a che fare con Javier e personalmente non mi sono proprio piaciuti alcuni comportamenti di Javier nei confronti di mia sorella e delle donne in casa. Quindi, no grazie”.

Un’altra telespettatrice ha poi aggiunto il suo punto di vista, criticando alcuni atteggiamenti del concorrente: “Inoltre non mi è piaciuto per niente il suo atteggiamento nei confronti delle donne, spesso si è dimostrato un po’ sessista. Ti ho mandato questo messaggio perché temo che non la lascerà in pace dopo, ma so che tua sorella è una ragazza intelligente e lo fermerà”.

Il dibattito sui social

Le parole di Giuseppe Di Palma hanno acceso ulteriormente il dibattito online, dove i telespettatori si dividono tra chi sostiene Zeudi e chi difende Javier. Alcuni utenti hanno chiesto alla famiglia della giovane di prendere provvedimenti legali contro i messaggi diffamatori e le pressioni esterne.

Un’altra telespettatrice ha scritto: “Farei partire delle denunce di diffamazione in primis dalla famiglia, che non si muove ancora a fermare tutto l’odio che stanno buttando su due persone che fanno il loro percorso dentro un reality”.

La situazione, dunque, continua a evolversi, e non è escluso che nelle prossime puntate del Grande Fratello possano emergere ulteriori sviluppi su questa vicenda.