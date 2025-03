Grande Fratello, “Zeudi ha detto qualcosa di inaspettato…”: Shaila rivela a Lorenzo e la verità sorprende tutti!

Nella casa del Grande Fratello, la situazione tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma si fa sempre più tesa. La ballerina ha manifestato il suo disappunto per le critiche rivolte da Zeudi, ex Miss Italia, nei confronti di Lorenzo Spolverato durante una fase di crisi nella loro relazione. Shaila è rimasta colpita dal fatto che Zeudi abbia espresso tali giudizi solo quando sembrava che la storia tra lei e il suo fidanzato fosse giunta al termine. Questo ha alimentato in Gatta diversi sospetti sul comportamento della sua coinquilina, considerando che fino a quel momento la 23enne aveva sempre elogiato Lorenzo, definendolo addirittura il volto di questa edizione del reality.





Da amiche a nemiche, il rapporto tra le due concorrenti ha subito un cambiamento repentino. In pochi giorni, ciò che sembrava un legame di amicizia ha preso una piega inaspettata. Dopo aver risolto la crisi con Lorenzo, Shaila ha deciso di confidargli ciò che Zeudi realmente pensa di lui. Tuttavia, non ha rivelato tutto: c’era ancora un pensiero di Zeudi che non era stato condiviso. Solo ieri sera, Shaila ha tirato fuori questa informazione, sorprendendo il suo compagno.

Durante una conversazione, Shaila ha detto: “Sai, Lorenzo – durante la discussione con Zeudi è emerso anche un altro pensiero che non mi aveva mai detto. In realtà, anche lei ha pensato che tutta questa situazione fosse architettata…”. A questo punto, Lorenzo ha chiesto: “Cosa intendi dire?”. “Io e te”, ha risposto Shaila, suscitando l’interesse di Lorenzo, che ha commentato: “Interessante”.

Tuttavia, i dubbi di Shaila sul comportamento di Zeudi non si fermano qui. Ha dichiarato: “Ieri abbiamo avuto quella discussione, lei sa cosa penso, e oggi fa finta di nulla, come se fosse tutto normale. Come si fa a vivere così? Io non ci riesco. Ho chiesto a Chiara di non chiamarmi più quando c’è lei presente, in questo momento non mi va. Non sono nello stato d’animo giusto. Cosa sono queste finzioni?”. Dopo aver ascoltato Shaila, Lorenzo ha risposto: “Zeudi fa finta di niente perché, forse, non le è mai importato nulla di niente. Non credo a una parola di quello che dice”.

Il pubblico ha cominciato a notare le contraddizioni nel comportamento di Zeudi, come sottolineato da Shaila. Tuttavia, ci sono anche quelli che sostengono che Shaila, con le sue azioni, non dimostri sempre coerenza. Un post pubblicato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello ha attirato l’attenzione su questo aspetto, commentando: “Di Shaila non sopporto una cosa, però… prima sta con le persone e poi, quando si allontana, fa venire fuori tutti gli altarini per uscirne pulita”.