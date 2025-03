Grande Fratello: Zeudi sorprende tutti mentre Javier varca la porta rossa

Il Grande Fratello di quest’anno ha offerto una semifinale ricca di sorprese e colpi di scena. Nella puntata trasmessa ieri, lunedì 24 marzo 2025, il pubblico ha assistito a momenti decisivi, tra cui l’eliminazione di Javier Martinez, Luca Giglioli e Shaila Gatta. Al contempo, Helena Prestes ha ottenuto un meritato posto in finale, unendosi agli altri finalisti Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. L’uscita di Javier ha generato un’ondata di reazioni sui social, evidenziando l’intensità emotiva di questo momento.





Il vero colpo di scena è arrivato con l’eliminazione di Javier Martinez, sostituito da Chiara Cainelli, che ha sorpreso tutti con una percentuale di voti inaspettatamente alta. Molti spettatori hanno messo in discussione il sostegno ricevuto da Chiara, attribuendo parte del successo al fandom “Zelena”, noto per il suo forte attaccamento a Zeudi Di Palma. Questo gruppo di fan è stato accusato da altri sostenitori di utilizzare metodi discutibili, inclusi bot, un tema che è stato affrontato anche nel programma Striscia la Notizia, dove si è discusso delle pratiche tossiche e delle pressioni esercitate dai fandom in questa edizione del reality.

Durante la serata, l’eliminazione di Javier, insieme a Luca e Shaila, ha portato a una reazione particolare da parte di Zeudi Di Palma. Mentre Javier lasciava la casa, Zeudi lo ha salutato con un cuore fatto con le mani, un gesto che ha immediatamente scatenato le reazioni dei fan di Javier e della sua fidanzata ufficiale, Helena Prestes. Questo gesto affettuoso ha suscitato polemiche, soprattutto considerando che nei giorni precedenti Zeudi aveva affermato di non nutrire sentimenti per Javier, nonostante un iniziale interesse mostrato all’inizio del programma.

Il saluto di Zeudi ha alimentato la frustrazione dei fan di Helena, i quali hanno interpretato il gesto come una conferma delle tensioni e rivalità tra le due concorrenti. Gli “Helevier”, ovvero i sostenitori di Helena e Javier, hanno evidenziato come il saluto di Zeudi contraddicesse le sue dichiarazioni precedenti riguardo al pallavolista. Durante l’assenza di Helena nella casa, si era infatti verificato un avvicinamento tra Zeudi e Javier, il che ha ulteriormente complicato la situazione.

Per i fan della coppia Helena-Javier, il cuore con le mani di Zeudi rappresenta un segnale di un possibile interesse per Javier, alimentando la rivalità con Helena, attuale fidanzata del concorrente. Le reazioni sui social sono state immediate, con commenti come: “Ma guarda che bel cuore che la Miss, bugiarda manda a Javier. Ma si lei non prova nulla per lui. La speranza sua era che uscisse Helena. Ti è andata male chicca!”, e “Comunque lei, quando lui ha chiuso quella porta, aveva la faccia della disperazione… sa che non lo rivedrà mai più”.

In questo contesto, le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello si sono intensificate, con tensioni palpabili tra i concorrenti. L’uscita di Javier ha lasciato un vuoto, ma ha anche aperto la strada a nuove alleanze e rivalità. La finale si avvicina, e ogni gesto e parola possono influenzare il corso del gioco.