Grande Fratello, Zeudi tradisce Helena: la rottura che fa esplodere la bufera

Un nuovo colpo di scena scuote la Casa del Grande Fratello: l’amicizia tra Helena e Zeudi si rompe, e la confessione dell’ex Miss Italia manda i fan in rivolta

Nel corso di questa settimana, al Grande Fratello, è scoppiata una vera e propria bufera che ha coinvolto due delle concorrenti più discusse: Helena Prestes e Zeudi Di Pippa. Sembrava che tra le due fosse nata un’amicizia speciale, ma tutto è cambiato dopo l’eliminazione di Helena. Zeudi, infatti, si è avvicinata al pallavolista Javier, e questo ha fatto infuriare la modella brasiliana, che l’ha accusata di aver giocato un doppio gioco.





Non solo Helena ha espresso la sua delusione, ma anche Zeudi si è lamentata del comportamento di Helena, accusandola di gelosia. Ma il colpo di scena è arrivato quando, durante una conversazione, Zeudi ha ammesso qualcosa che ha scatenato l’indignazione dei fan. L’ex Miss Italia ha rivelato: “Fuori da qui non l’avrei mai corteggiata. A parte che non so corteggiare, ma diciamo che non l’avrei proprio guardata.” Una frase che ha scatenato un’ondata di critiche sui social.

Il video con la dichiarazione di Zeudi è diventato virale su TikTok e X, con i fan di Helena che non hanno mancato di far sentire la loro voce: “Ecco chi è veramente questa ragazza”, “Sta facendo una figuraccia colossale”, e ancora “Si sta sputtanando da sola ora dopo ora”. Le reazioni sui social sono state forti, con centinaia di post contro Zeudi, accusata di aver preso in giro Helena.

Helena, dal canto suo, sembra essere convinta che Zeudi abbia giocato un doppio gioco, flirtando con Javier mentre si faceva passare per amica di Helena. In un recente confessionale, Helena ha dichiarato di essersi sempre comportata in modo sincero e onesto, mentre Zeudi avrebbe agito con malizia.

Non è finita qui. Nell’ultimo daytime, è stato mostrato anche il confessionale di Zeudi, dove ha rivelato che intende chiudere ogni rapporto con Helena: “Finché lei non mi chiede scusa, non le rivolgerò parola e la tratterò con indifferenza. Non merita più la mia parola.” La situazione si è ulteriormente complicata quando Javier, ora coinvolto tra le due, si trova in una posizione difficile: da una parte non vuole perdere Zeudi, ma dall’altra non vuole rinunciare all’amicizia con Helena.

Questa situazione ha messo in evidenza le dinamiche complicate all’interno della Casa del Grande Fratello, dove gelosia, amore e amicizia si mescolano, creando conflitti inaspettati. Chi avrà ragione? Il pubblico continua a seguire con interesse il suo sviluppo, e la suspense cresce ogni giorno di più.