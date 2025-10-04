Grave incidente al Mugello in Superbike: Davide Conte intubato in pista, condizioni critiche





Il 21enne pilota torinese Davide Conte è in condizioni critiche dopo un drammatico incidente avvenuto al Mugello durante una gara del Campionato Italiano di Velocità Superbike.





Momenti di paura e grande apprensione oggi pomeriggio sul circuito del Mugello, teatro di un grave incidente che ha coinvolto il giovane pilota Davide Conte, 21 anni, originario di Torino. L’atleta è rimasto vittima di uno scontro ad alta velocità durante la gara del Campionato Italiano di Velocità (CIV) nella categoria Superbike, ed è attualmente ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Careggi, a Firenze.

L’incidente si è verificato nel penultimo giro della competizione, all’uscita della curva Bucine, la piega che immette sul rettilineo principale del circuito toscano. Secondo una prima ricostruzione, Conte sarebbe stato urtato da un altro pilota, perdendo il controllo della moto e finendo violentemente nella ghiaia. L’impatto è stato devastante e la direzione gara ha immediatamente esposto la bandiera rossa, sospendendo la corsa per consentire l’intervento dei soccorsi.

Il personale medico è giunto rapidamente sul posto. Le condizioni del giovane pilota sono apparse subito critiche: è stato intubato direttamente in pista e poi trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale fiorentino, dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva. I medici mantengono il massimo riserbo sul suo stato di salute, ma si parla di un quadro clinico molto grave.

Un talento precoce delle due ruote

Davide Conte è considerato una delle promesse emergenti del motociclismo italiano. Nato nel 2004, ha iniziato a correre all’età di sette anni nelle competizioni di minimoto, mettendo subito in mostra talento e determinazione. Il suo percorso sportivo lo ha visto crescere rapidamente nelle categorie giovanili, fino ad approdare nel CIV Supersport 300 e nel MES (Monster Energy Supersport 300).

Nel 2022 ha esordito nel Mondiale Supersport 300 con Kawasaki, mentre l’anno successivo ha corso nella Yamaha R7 Cup con il Team Delmo Racing, conquistando ottimi risultati. Nel 2024 ha raggiunto uno dei traguardi più importanti della sua giovane carriera, vincendo il titolo italiano nella sua categoria.

Il 2025 ha segnato il suo debutto nella nuova classe Sport Bike del Campionato Italiano di Velocità, dove stava cercando di confermare il proprio valore e continuare la scalata verso il professionismo internazionale. I suoi modelli di riferimento sono due campioni italiani che oggi corrono nel Motomondiale: Francesco Bagnaia e Celestino Vietti, ai quali Conte si è spesso ispirato per dedizione e stile di guida.

Il mondo del motociclismo in ansia per le sue condizioni

La notizia dell’incidente ha rapidamente fatto il giro del paddock e del mondo delle due ruote, suscitando profonda commozione e solidarietà. Colleghi, team e appassionati hanno espresso sui social messaggi di incoraggiamento al giovane torinese, sperando in un miglioramento nelle prossime ore.

Il CIV ha sospeso momentaneamente la gara per consentire ai soccorsi di operare in sicurezza, e la direzione del circuito del Mugello ha fatto sapere che saranno condotte verifiche dettagliate per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.

Davide Conte resta ora sotto stretta osservazione dei medici del Careggi, circondato dall’affetto della famiglia e del suo team. La speranza di tutti è che il giovane pilota possa superare questa durissima prova e tornare un giorno a inseguire il suo sogno in sella alla moto che ama.



