Grave incidente sull’autostrada A22 del Brennero tra i caselli di Bolzano Nord e Bolzano Sud: un morto, cinque feriti, tra cui tre bambini. Traffico bloccato e lunghe code

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la mattina del 15 giugno 2025 sull’autostrada A22 del Brennero, precisamente al chilometro 80 della corsia sud, tra i caselli di Bolzano Nord e Bolzano Sud. Lo scontro frontale tra due automobili ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque, tra cui tre bambini di 14, 11 e 8 anni. L’autostrada è stata chiusa per consentire i soccorsi e la gestione dell’emergenza, causando disagi al traffico con circa 10 chilometri di coda.





Secondo le prime informazioni fornite dalla centrale operativa del 118, l’incidente sembrerebbe essere stato causato da un’immissione contromano sull’autostrada. Le dinamiche precise sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine presenti sul luogo. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pelikan 2, le ambulanze della Croce Bianca, la polizia municipale e i vigili del fuoco volontari di Cardano-Cornedo.

I feriti, tra cui i tre bambini, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Bolzano. Le loro condizioni sono state definite gravi, sebbene al momento non siano ancora disponibili ulteriori dettagli sul loro stato di salute. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione.

La chiusura della corsia nord dell’autostrada A22 ha inevitabilmente generato notevoli disagi alla circolazione. Gli automobilisti in viaggio lungo quella tratta hanno dovuto affrontare lunghe attese e deviazioni forzate, con code che hanno raggiunto i 10 chilometri. La polizia stradale ha lavorato intensamente per gestire il traffico e garantire la sicurezza degli utenti.

Le indagini sull’incidente sono state avviate immediatamente. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione quanto accaduto. L’ipotesi principale rimane quella di un ingresso contromano da parte di uno dei veicoli coinvolti, ma saranno necessarie ulteriori verifiche per confermare questa versione dei fatti.

Eventi come questo sottolineano l’importanza del rispetto delle norme stradali e della prudenza alla guida, soprattutto in contesti come le autostrade, dove le velocità elevate possono trasformare un errore in una tragedia. Le autorità continuano a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza della sicurezza stradale e sulla necessità di prestare sempre la massima attenzione.

Il tratto interessato dall’incidente rimarrà chiuso fino a quando non saranno completate tutte le operazioni necessarie per ripristinare la viabilità in condizioni di sicurezza. Gli operatori stanno lavorando senza sosta per rimuovere i veicoli coinvolti e pulire la carreggiata dai detriti causati dall’impatto.