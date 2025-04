Grave lutto a Lecce: muore il fisioterapista di 38 anni, posticipata la gara con l’Atalanta

La scomparsa improvvisa di Graziano Fiorita, fisioterapista del Lecce, ha lasciato un profondo senso di shock e tristezza all’interno del club salentino. Il 38enne, che ha dedicato vent’anni della sua vita professionale ai colori giallorossi, è stato trovato senza vita nella sua stanza d’albergo a Coccaglio, dove la squadra era in ritiro. Questo tragico evento ha colpito profondamente non solo i giocatori, ma anche l’intero staff e la dirigenza del club pugliese. “Dolore profondo, siamo increduli”, è il sentimento che prevale tra le persone vicine alla squadra.





A seguito di questa tragedia, il Lecce ha comunicato ufficialmente la decisione di annullare il ritiro e di tornare immediatamente in città, rinviando la partita contro l’Atalanta. L’incontro, originariamente previsto per domani sera alle 20:45, sarà riprogrammato in una nuova data. La decisione è stata presa non solo per il rispetto dovuto al lutto che ha colpito la squadra, ma anche per l’impatto emotivo che la perdita di Fiorita ha avuto su tutti i membri del club.

Nel comunicato ufficiale, il club ha espresso il suo dolore per la perdita di una figura così importante: “L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta – si legge nel comunicato –, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata. In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti”.

Graziano Fiorita era considerato una figura fondamentale all’interno del Lecce, non solo per la sua professionalità, ma anche per il legame speciale che aveva con il club. Aveva iniziato la sua carriera seguendo le orme del padre, Fernando, che per dieci anni era stato il massaggiatore della squadra. Questo legame familiare aveva reso Fiorita una presenza costante e rassicurante per tutti coloro che facevano parte del mondo giallorosso.

La sua morte ha avuto un forte impatto, non solo all’interno del Lecce, ma anche tra i tifosi e la comunità sportiva italiana, che hanno manifestato il loro cordoglio attraverso numerosi messaggi di solidarietà. La dirigenza del club, insieme ai giocatori e allo staff, ha espresso il desiderio di onorare la memoria di Fiorita continuando a lavorare con la stessa dedizione e passione che lui ha sempre dimostrato.

La partita contro l’Atalanta, che avrebbe dovuto svolgersi nell’ambito della 34ª giornata di Serie A, è stata rimandata anche in considerazione del lutto nazionale proclamato per i funerali di Papa Francesco, previsti per sabato 26 aprile. Questo ulteriore rinvio sottolinea la gravità del momento e l’importanza di concedere il giusto rispetto e tempo per elaborare un lutto così significativo.