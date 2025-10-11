Grave lutto per Bianca Guaccero: è morto il padre Ettore, il suo ultimo saluto commuove i fan





La famiglia di Bianca Guaccero è stata colpita da un grave lutto. Il padre della conduttrice, Ettore Guaccero, è scomparso all’età di 81 anni. La notizia è stata diffusa dal Corriere di Bari, che ha reso noto anche lo svolgimento delle esequie: il rito funebre si è tenuto oggi, alle ore 16, presso la parrocchia di San Leone Magno a Bitonto.





Durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, Bianca Guaccero aveva parlato pubblicamente dei problemi di salute del padre, al quale dedicò anche un’esibizione con il ballerino Giovanni Pernice.

Nelle ore successive all’annuncio, la conduttrice ha condiviso una breve e toccante storia su Instagram, rivolta proprio al padre: “Ti amerò per sempre”. Un messaggio accompagnato da uno sfondo nero e seguito dal silenzio social.

Ettore Guaccero, in passato, aveva affrontato gravi complicanze cardiache che lo avevano costretto a un ricovero d’urgenza in terapia intensiva. Proprio in quell’occasione la figlia raccontò la paura e le difficoltà di quel momento.

Nessun commento, invece, da parte di Giovanni Pernice, impegnato questa sera in pista insieme a Francesca Fialdini nella nuova puntata di Ballando con le stelle. Al momento la sua partecipazione non risulta compromessa.

Il rapporto tra Bianca Guaccero e il padre era stato spesso ricordato in televisione. La conduttrice, in un’intervista, aveva dichiarato: “Ora sta benissimo. Io non glielo dico spesso ma lo amo e lo ringrazierò per sempre per tutto ciò che ha fatto per me”. In un’altra occasione, durante lo show di Rai1, dedicò la sua prima performance al padre, sottolineando il legame speciale che li univa: “Lui ha sempre creduto in me e mi ha dato la forza di affrontare tantissimi ostacoli nella mia vita”.



