Grave schianto: 26enne di Collecorvino sottoposta a delicato intervento al capo, amiche e colleghe sperano nel miracolo





Una giovane donna di 26 anni è attualmente in condizioni critiche dopo un incidente stradale avvenuto ieri mattina, mentre si recava al lavoro. L’incidente è avvenuto a Collecorvino, precisamente lungo la provinciale 5 in località Campotino, dove la giovane ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda rossa, schiantandosi violentemente contro un albero. Secondo le prime ricostruzioni, era da poco partita da casa quando, intorno alle 8 del mattino, ha avuto l’incidente su un tratto di strada bagnato.





Il violento impatto ha distrutto la parte anteriore del veicolo, intrappolando la giovane tra le lamiere. Un automobilista di passaggio ha notato la macchina distrutta e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha fornito le prime cure alla ragazza. Le condizioni della giovane sono apparse gravi fin da subito, tanto che è stata richiesta l’attivazione dell’eliambulanza da Pescara per il trasporto d’urgenza in ospedale.

Per gestire la situazione e garantire la sicurezza del traffico, sono giunti sul posto anche agenti della polizia municipale e carabinieri della Compagnia di Montesilvano. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove ha subito diversi traumi. A causa della gravità delle sue condizioni, è stata sottoposta a un intervento chirurgico delicato alla testa, che ha avuto una durata di diverse ore.

Dopo l’operazione, avvenuta con successo, la giovane è stata trasferita nel reparto di Rianimazione, dove è stata portata in coma farmacologico. La prognosi rimane riservata: fino a ieri sera, le sue condizioni sono state segnalate come gravi ma stabili.

Fuori dall’ospedale, i genitori della ragazza hanno ricevuto il supporto di amici e colleghe di lavoro, che si sono riuniti per pregare per la sua guarigione. La comunità di Collecorvino, dove la giovane è molto conosciuta e benvoluta, ha espresso solidarietà e speranza per il suo recupero. Anche a Montesilvano, dove lavora da alcuni anni in un centro estetico, la giovane è molto apprezzata.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude che un attimo di distrazione possa aver influito sul controllo del veicolo, oppure che le condizioni dell’asfalto, ancora bagnato dalla pioggia caduta nella mattinata di ieri, abbiano contribuito all’incidente. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e per raccogliere ulteriori testimonianze.

Questo tragico incidente mette in luce i pericoli della guida in condizioni meteorologiche avverse e l’importanza di mantenere la massima attenzione alla guida. La giovane donna, benvoluta da tutti, sta affrontando una battaglia difficile, e la sua storia ha colpito profondamente la comunità locale, che continua a sperare in una pronta ripresa.



