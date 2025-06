Gravidanza Anna Tatangelo, il sesso del nascituro rivelato dalla sorella

Dopo l’annuncio della gravidanza di Anna Tatangelo, una nuova indiscrezione accende ulteriormente i riflettori sulla cantante di Sora. Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, esperta di cronaca rosa molto seguita sui social, la Tatangelo aspetterebbe una bambina. La notizia sarebbe emersa durante una festa privata organizzata in famiglia per il gender reveal.





Il sesso del bebè in arrivo di Anna Tatangelo è stato rivelato durante una festa privata organizzata in famiglia per il gender reveal. Secondo la ricostruzione diffusa sui social, domenica scorsa Anna Tatangelo si sarebbe ritrovata con la sua famiglia per condividere il momento della scoperta del sesso del bambino. La festa sarebbe stata organizzata a casa di Giuseppe, fratello della cantante, con la presenza della sorella Silvia. Deianira Marzano ha scritto nel suo post che Anna aspetta una femmina, confermato dalla sorella Silvia. Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare “un bel fiocco rosa” nella casa della famiglia Tatangelo.

Mentre Anna Tatangelo ha confermato pubblicamente la sua gravidanza, il nome del padre rimane ancora ufficioso. Tutti gli indizi, però, convergono su Giacomo Buttaroni, l’allenatore di calcio trentunenne che da mesi frequenta la cantante in grande riservatezza.

Buttaroni rappresenta una scelta completamente nuova per Anna: lontano dal mondo dello spettacolo, discreto e riservato, l’allenatore di una squadra locale della Capitale ha saputo conquistare il cuore della Tatangelo senza cercare visibilità o protagonismo mediatico. Questa relazione così importante ha convinto Anna Tatangelo ad affrontare nuovamente la maternità. Se tutte le indiscrezioni dovessero trovare conferma, Anna Tatangelo si preparerebbe ad accogliere il suo secondo figlio, dopo Andrea, nato dalla lunga relazione con Gigi D’Alessio.