Haley Joel Osment, star de “Il sesto senso”, arrestato — la foto segnaletica desta preoccupazione

Haley Joel Osment, ex bambino prodigio noto per il ruolo nel film Il sesto senso, è tornato al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta non per una nuova interpretazione cinematografica.





Secondo quanto riportato, l’attore 37enne sarebbe stato arrestato all’inizio del mese presso la località sciistica di Mammoth Mountain, in California, con l’accusa di ubriachezza in luogo pubblico e possesso di una sostanza pericolosa.

Come riportato dal New York Post, l’arresto è avvenuto l’8 aprile dopo che le forze dell’ordine hanno ricevuto, poco prima delle 14:00, una segnalazione riguardante una persona in evidente stato di alterazione all’interno della proprietà del resort.

Fonti vicine a People riferiscono che la sostanza in questione “attualmente si presume sia cocaina”.

Un funzionario di polizia ha dichiarato al giornale: “Abbiamo inviato il campione per l’analisi. Avremo presto i risultati.”

Nel frattempo, la foto segnaletica di Osment, che lo ritrae con un ampio sorriso, ha sollevato molte domande sui social, alimentando lo sconcerto dei fan per la sua apparente noncuranza rispetto alla gravità delle accuse. L’attore è stato successivamente rilasciato.

Ora spetta all’Ufficio del Procuratore della Contea di Mono decidere se formalizzare le accuse nei suoi confronti.

Secondo quanto riportato da TMZ, l’attore starebbe attraversando un periodo difficile. Una fonte avrebbe rivelato che Osment ha “perso tutto” a causa dell’incendio che ha devastato Altadena. Dopo il rifiuto della compagnia assicurativa di coprire i danni alla nuova casa da poco acquistata, l’attore avrebbe intrapreso una battaglia legale.

Non si tratta del primo episodio problematico nella vita di Osment. Nel 2006, a 18 anni, fu coinvolto in un incidente stradale e successivamente accusato di guida in stato di ebbrezza e possesso di marijuana. Come riportato dal Sun, l’attore si dichiarò colpevole con formula di nolo contendere e fu condannato a tre anni di libertà vigilata.

Più recentemente, nel 2018, in occasione del Super Bowl, fu protagonista di una discussione accesa all’aeroporto internazionale di McCarran, a Las Vegas, che richiese l’intervento delle autorità.

Osment divenne celebre all’età di 11 anni interpretando il piccolo Cole Sear ne Il sesto senso, accanto a Bruce Willis. La sua straordinaria interpretazione gli valse una candidatura all’Oscar come Miglior Attore Non Protagonista, diventando così il secondo più giovane candidato nella storia della categoria.

Tuttavia, la sua carriera ebbe inizio ben prima: a soli quattro anni, recitò in uno spot pubblicitario della Pizza Hut, ruolo che gli aprì la strada verso film di grande successo, tra cui Forrest Gump, dove interpretò il figlio del protagonista, e successivamente Un sogno per domani e Secondhand Lions.

Col tempo, Osment scelse volontariamente di allontanarsi dai riflettori per dedicarsi alla formazione. In un’intervista a The Guardian, spiegò che iscriversi alla Tisch School of the Arts della NYU fu un passo fondamentale per la sua crescita personale.

“Per molto tempo ho lavorato a progetti che quasi nessuno ha visto. Non è stata una grande mossa per la carriera, ma era importante capire se questo fosse davvero ciò che volevo fare per il resto della mia vita,” ha dichiarato.

“Sto costruendo sempre su quella fama iniziale. Sono fortunato ad avere un rapporto positivo con quel periodo, che per altri può essere doloroso.”

Oltre alla recitazione, Osment ha una forte passione per lo sport e la natura. In un episodio di Celebrity Wheel of Fortune, ha rivelato di amare lo snowboard con gli amici, giocare a golf e partecipare alle partite dei Dodgers. La sua presenza a Mammoth Mountain, quindi, non sorprende, anche se le circostanze sono decisamente tristi.

Non è l’unico membro della famiglia a essere legato al mondo dello spettacolo. Sua sorella minore, Emily Osment, è diventata popolare grazie al ruolo di Lilly Truscott nella serie Disney Hannah Montana, accanto a Miley Cyrus. Emily ha anche intrapreso una carriera musicale con il nome d’arte Bluebiird, e ha recentemente recitato nelle serie Pretty Smart e The Kominsky Method su Netflix, dove ha condiviso lo schermo anche con il fratello.