Helena del Grande Fratello: “Mi ha ingannata”, il punto sulla sua amicizia con Zeudi

Helena Prestes riflette sulla sua amicizia con Zeudi al Grande Fratello, ammettendo dubbi e incertezze dopo il comportamento della compagna nella casa.

Il Grande Fratello 2025 è entrato nel vivo, con il primo finalista già confermato: Lorenzo Spolverato. Tuttavia, mentre la finale si avvicina, le tensioni tra i concorrenti sono sempre più forti e le alleanze diventano sempre più cruciali. In questo clima carico di strategie, liti e sospetti, Helena Prestes si trova a dover affrontare una profonda riflessione sul suo rapporto con Zeudi Di Palma.





La tensione tra le due è palpabile e, dopo il messaggio arrivato per Zeudi in casa, Helena ha iniziato a interrogarsi sul loro legame. Lo striscione con la scritta “Il Brasile è con te”, dedicato a Zeudi, ha suscitato in Helena molte domande. In una lunga conversazione con il suo fidanzato, Javier Martinez, la modella ha raccontato di sentirsi ingannata dalla ex Miss Italia. Non riuscendo più a fidarsi di lei, Helena ha dichiarato: “Mi ha ingannata”, esprimendo tutta la sua delusione per come si sta evolvendo la loro amicizia.

I momenti di incertezza e le contraddizioni

Helena ha fatto notare come, nonostante la promessa di Zeudi di voler recuperare il loro rapporto fuori dalla casa, questa non si stia comportando di conseguenza dentro il Grande Fratello. L’approccio di Zeudi con Alfonso D’Apice, che ha incluso un bacio proprio nel momento in cui Helena era incerta sui suoi sentimenti, ha ulteriormente confuso la modella. Non solo, ma anche il suo avvicinamento a Shaila Gatta ha contribuito a incrinare ulteriormente il loro legame. Helena ha ammesso a Javier che, nonostante il loro allontanamento, l’amicizia tra lei e Zeudi era una volta molto forte, ma ora sembra irreparabile.

La tristezza di Helena

Questa situazione ha reso Helena estremamente triste e delusa. Si è anche detta preoccupata per il rischio di essere “imbrogliata” da qualcuno di cui si era fidata. Nonostante il dolore, ha accettato che Zeudi non è ancora pronta per tornare ad essere sua amica, e questa consapevolezza la fa soffrire sempre di più ogni giorno.