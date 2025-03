Helena, dopo un confronto acceso con Zeudi al Grande Fratello, esprime la sua frustrazione agli autori, rifiutando di seguire le loro indicazioni

La serata al Grande Fratello sembrava destinata a essere un momento di tranquillità nella casa più famosa d’Italia, ma le aspettative sono state presto disattese. Dopo un lungo periodo di tensioni e conflitti tra le diverse fazioni del reality, l’atmosfera appariva rilassata. Tuttavia, il clima sereno è stato interrotto da un acceso scontro tra Helena e Zeudi, due concorrenti che continuano a suscitare opinioni contrastanti tra il pubblico.





Inizialmente, i concorrenti si godevano un momento di svago, ma come spesso accade nei reality, basta un piccolo evento per innescare conflitti latenti. Helena e Zeudi si sono trovate al centro di un confronto sulla sessualità di quest’ultima, che fino a poco tempo fa era indecisa tra Helena e Javier.

Durante la discussione, un aereo inviato per Zeudi, con il messaggio: “LA SESSUALITA’ NNE’ CONFUSIONE ❤️ ZDPNOICONTE”, ha colto di sorpresa Helena, che aveva già affrontato questo tema. “Il problema non è la tua sessualità, tesoro, sei tu che sei confusa”, ha affermato Helena, lanciando un attacco diretto alla concorrente.

Zeudi ha risposto con freddezza, dichiarando: “Quando mi verrà la voglia di parlare con te, solo allora parlerò con te”. Nonostante ciò, Helena ha continuato a insistere per un confronto diretto. L’ex Miss Italia ha cercato di chiarire che non stava mettendo in discussione la sessualità di Zeudi, ma piuttosto i suoi comportamenti. “Sono felice perché le persone vedono la realtà dei fatti”, ha replicato la napoletana, chiedendo a Zeudi: “Ma tu che cosa vuoi da me?”.

Dopo questo acceso scambio, Helena ha deciso di rivolgersi direttamente agli autori del programma. Parlando davanti alle telecamere, ha dichiarato: “Avete voluto quella serata pacifica ieri? Ve lo dico, non ci sto più a fare questo, a fare quello che chiedete voi. Io non voglio avere niente a che fare con Zeudi. Mandatemi a casa se non va bene quello che sto dicendo. PIÙ CHIARO DI COSÌ. AMICO MIO PAUL AVEVI RAGIONE….GLI AUTORI HANNO LAVORATO CON IL VINO”. Queste parole hanno suscitato reazioni tra i fan e gli spettatori del reality.

Le reazioni sui social media non si sono fatte attendere. Molti utenti hanno commentato la situazione, esprimendo supporto per Helena e criticando gli autori del programma. Alcuni hanno scritto: “Ha firmato la sua uscita. Ma uscirà a testa alta perché è la più amata di tutti! ❤️ L’imperatrice Helena!” Altri hanno aggiunto: “Ecco spiegato il motivo della sua uscita domani… Autori di me***”, mentre altri ancora hanno espresso frustrazione per la situazione, affermando: “E si basta oramai tutti lo avevano capito.. Smerdazione fanc tutti”.

Questa escalation di eventi ha messo in evidenza le tensioni presenti all’interno della casa e il modo in cui le dinamiche tra i concorrenti possono cambiare rapidamente. Helena, con le sue dichiarazioni, ha chiarito la sua posizione e ha mostrato di non essere disposta a scendere a compromessi riguardo ai suoi sentimenti nei confronti di Zeudi.