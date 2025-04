Helena in preda al caos dopo la finale del Grande Fratello: “Non so come sia potuto accadere, ha creato una situazione ingestibile!”

La finale del Grande Fratello 2025 ha visto la vittoria di Jessica Morlacchi, che ha conquistato il pubblico con il suo carisma, superando in extremis la modella brasiliana Helena Prestes in un emozionante televoto. Dopo sei mesi di convivenza nella Casa più spiata d’Italia, i concorrenti hanno salutato il pubblico e si sono riuniti a Roma per festeggiare la conclusione di questa avventura con una serata ricca di musica, brindisi e momenti di convivialità.





Il party post-finale ha avuto un’atmosfera festosa e coinvolgente. I cinque finalisti, insieme a volti noti come Mattia Fumagalli, Federica Petagna, Stefano Tediosi, Federico Chimirri, Luca Giglioli e Yulia Bruschi, hanno trasformato il locale in un palcoscenico di celebrazione. L’euforia era palpabile, con selfie scattati dai fan radunati all’esterno, balli sfrenati e alcuni drink di troppo che hanno contribuito a rendere la serata memorabile.

Tuttavia, come in ogni festa che si rispetti, non sono mancati gli imprevisti. Durante un momento di grande entusiasmo, Helena Prestes, forse travolta dall’allegria del momento, ha inavvertitamente attivato l’allarme antincendio del locale. La situazione ha colto di sorpresa i presenti, portando a un’interruzione della musica e a un’evacuazione temporanea della sala. Con un’espressione tra il divertito e l’imbarazzato, Helena ha esclamato: “Sono stata io?”, rendendo il momento ancora più memorabile.

La scena è stata immortalata da Gessica Notaro, che era presente alla serata e ha ripreso anche la reazione del fidanzato di Helena, Javier Martinez. Con ironia, Javier ha commentato: “Chi poteva essere?”, suggerendo che forse non fosse una sorpresa per lui l’incidente.

Poco prima dell’imprevisto, Javier aveva espresso il suo sostegno a Helena riguardo alla sua mancata vittoria, affermando: “Purtroppo è andata così, ma io ho già vinto, lo sapete. Questa sera festeggio e non dormo.” Le sue parole evidenziano il supporto incondizionato che offre alla compagna, nonostante il finale agrodolce.

Nonostante le aspettative che la davano come favorita, Helena ha reagito con grazia e riconoscenza, dichiarando: “Grazie mille a tutti per avermi votata. Mi sento comunque vincitrice, perché nella vita si può vincere anche altro. Io ho vinto il vostro affetto, l’amicizia. E il legame con Jessica è stato vero. È un esempio per chi ci ha seguito da casa.” Queste parole dimostrano il suo spirito sportivo e la capacità di vedere il lato positivo della situazione.

Nel frattempo, Jessica Morlacchi si gode la sua meritata vittoria e il premio di 100mila euro, metà del quale sarà devoluto in beneficenza. Anche se Helena non ha portato a casa il trofeo, ha dimostrato che si può uscire a testa alta da un’esperienza del genere. La serata si è conclusa con sorrisi e ricordi, compresi quelli legati a un allarme attivato per errore, ma sempre con un atteggiamento positivo.