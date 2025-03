Helena mette alle strette Javier: ‘Devi decidere subito!’ Grande Fratello al culmine della suspense!

La convivenza forzata all’interno della Casa del Grande Fratello ha portato a una nuova escalation di tensioni tra Helena Prestes e il suo compagno Javier Martinez. Il 22 marzo, un episodio che potrebbe sembrare insignificante ha riacceso vecchie frizioni tra i due, entrambi concorrenti del reality e legati sentimentalmente da tempo. L’incidente è avvenuto durante il pranzo, quando Giglio, un altro concorrente, ha spostato bruscamente il piatto di Helena mentre posava la spesa sul tavolo.





Helena, 34 anni, ha trovato il gesto poco rispettoso, ma ha scelto di ignorarlo in quel momento per evitare un conflitto diretto. Tuttavia, nel pomeriggio, l’argomento è tornato alla ribalta durante un confronto tra lei e Javier. “Mi farebbe piacere se tu ti esponessi un po’ di più,” ha dichiarato Helena, manifestando la sua delusione per la mancanza di sostegno da parte del fidanzato.

Helena ha spiegato di percepire un atteggiamento ostile da parte di Giglio e di desiderare che Javier si schierasse dalla sua parte. Sebbene non si sia trattato di una lite accesa, il dialogo ha messo in luce le dinamiche della loro relazione, esposta sotto i riflettori del reality. Non è la prima volta che la coppia, conosciuta con il soprannome “Helevier”, affronta questo tema. In passato, Helena aveva già espresso il bisogno di sentirsi più protetta, specialmente in situazioni di conflitto.

Javier ha risposto con calma, invitando Helena a non farsi coinvolgere dalle provocazioni. “Avresti potuto dirgli che li avresti aiutati, ma poi continuavi a mangiare. Devi imparare a gestirla diversamente,” ha suggerito Martinez. Ha quindi espresso il suo dispiacere per i continui rimproveri della compagna, affermando: “Voglio che tu abbia stima di me,” e ha sottolineato di non avere paura di nessuno all’interno della Casa, ma di preferire un approccio più pacato alle dinamiche del gioco. “Non voglio discutere per futilità. Voglio vivere questi ultimi giorni in tranquillità,” ha aggiunto l’argentino.

Il confronto tra i due si è concluso con baci e abbracci, segno che, nonostante le differenze caratteriali, l’intesa tra Helena e Javier rimane solida. Nel frattempo, sui social media, i fan della coppia hanno iniziato a commentare l’accaduto, divisi tra chi sostiene Helena e chi difende l’approccio più misurato di Javier. Alcuni utenti scrivono: “Javi non prende mai le difese di Hele,” mentre altri rassicurano: “Nessuna lite, solo un confronto. Fuori dal GF sarà tutto più bello per loro.”