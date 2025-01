Helena Prestes in crisi al Grande Fratello: la tensione esplode con Luca Calvani

La situazione nella casa del Grande Fratello sta diventando sempre più tesa, con i concorrenti che non riescono a trattenere le emozioni dopo le sanzioni imposte dal reality show. In particolare, Helena Prestes sembra essere arrivata al limite, scatenando una nuova polemica con Luca Calvani. La causa scatenante? Una discussione che è esplosa durante il pranzo, quando Luca ha cercato di calmare Helena, dicendole semplicemente: “Stai calma”. Un suggerimento che, invece di placarla, ha avuto l’effetto opposto.





Helena, visibilmente esasperata, ha reagito in modo veemente, mandandolo “a quel paese”. Non si è fermata qui, esprimendo tutta la sua frustrazione: “Basta, io non faccio più niente. Hai rotto, mandatemi a casa. Non ce la faccio più”, ha dichiarato, lasciando trasparire il suo malessere crescente. La modella brasiliana ha anche aggiunto: “Che cavolo vuoi? Che vuoi da me? Ma che palle. Non ho fatto niente”, rivolgendosi a Luca che cercava di spiegare il suo punto di vista.

Il clima all’interno della casa è stato reso ancora più pesante dalle recenti liti tra Helena e altri concorrenti, come Ilaria e Jessica Morlacchi. Le tensioni accumulate nelle ultime settimane, unite alla drastica riduzione del budget settimanale da parte del Grande Fratello, hanno sicuramente contribuito ad alimentare lo stress e la rabbia di Helena.

Gli utenti sui social non hanno mancato di commentare la scena, esprimendo opinioni contrastanti. Alcuni hanno ironizzato sul comportamento della concorrente, dicendo che la sua “vera natura” emerge sempre più spesso, mentre altri hanno sollevato dubbi sulla sua permanenza nel programma, suggerendo che potrebbe non essere in grado di gestire le emozioni in modo adeguato. Tra i commenti si leggono frasi come: “Vuoi vedere che alla fine saranno proprio i suoi badanti a cacciarla fuori?” e “Se resta nella casa, a fine mese avremo un altro sbrocco”.

Questa ennesima esplosione di nervi da parte di Helena ha sicuramente attirato l’attenzione di chi segue il reality. In un contesto già teso, i prossimi giorni potrebbero riservare altre sorprese, con i concorrenti sempre più sotto pressione.