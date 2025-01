Helena Prestes: “Mi sarebbe piaciuto risolvere con Jessica. Mi vergogno delle mie azioni al GF, ho pianto tanto.”

La puntata del Grande Fratello di mercoledì 8 gennaio è stata segnata da emozioni forti e momenti di riflessione. Alfonso Signorini ha riassunto gli scontri che hanno contraddistinto l’ultima settimana nella Casa, e ha annunciato che le concorrenti coinvolte – Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Helena Prestes – sarebbero finite al televoto. Dopo il provvedimento, Jessica Morlacchi ha scelto di abbandonare il gioco, un’uscita che ha scosso tutti. Mariavittoria Minghetti, visibilmente commossa, ha versato lacrime per la sua amica, ma dopo la diretta ha avuto un confronto decisivo con Helena.





Helena Prestes aveva dichiarato, mentre osservava Jessica lasciare la Casa, che avrebbe voluto avvicinarsi a lei per chiarire le cose. “Mi dispiace tanto vederti andare via,” ha confidato a Luca Calvani e Stefania Orlando, esprimendo il desiderio di parlare con Jessica per risolvere le incomprensioni. Tuttavia, i compagni di Casa le hanno suggerito di non farlo, avvertendola che non era il momento giusto. Dopo la diretta, la modella brasiliana si è avvicinata a Mariavittoria Minghetti per esprimere il suo rammarico riguardo agli eventi che avevano portato alla tensione tra loro.

“Mi dispiace che tu abbia dovuto affrontare una puntata così brutta,” ha detto Helena, mostrando la sua tristezza anche per i suoi comportamenti passati. “Sono triste anche per me stessa, perché non mi sono comportata bene. Ho pensato che la nostra lontananza fosse causata da Jessica che influenzava i tuoi pensieri,” ha continuato, esprimendo il suo dolore per la situazione. “Volevo andarmene anch’io, sentivo di stare facendo vergognare me stessa,” ha ammesso con sincerità.

Mariavittoria, con un tono comprensivo, ha risposto: “Non è colpa tua, ti voglio bene. In quel momento ero in difficoltà, ero alle strette, e tu eri l’unica con cui avevo avuto una discussione. So come sei, e so che non volevi fare del male. Quella reazione è stata esacerbata dalla situazione, perché quando Jessica si mette di punta, diventa difficile da gestire. Immagino quanto tu stessi soffrendo per tutto questo.”

Il confronto tra le due concorrenti ha segnato un punto di svolta nella loro relazione. Helena ha riconosciuto di aver commesso degli errori e ha chiesto scusa per i suoi atteggiamenti. Ha anche parlato del suo dispiacere riguardo a come la situazione l’avesse portata a un fallimento personale. “Ho pianto per ore, mi vergognavo,” ha dichiarato. Questo scambio di parole ha dato inizio a una fase di riconciliazione tra le due, contribuendo a riportare un po’ di serenità nella Casa del Grande Fratello.

L’intenso confronto ha permesso alle concorrenti di riflettere sugli errori e sulle difficoltà che avevano affrontato insieme. Questo momento di pace, tuttavia, potrebbe avere un impatto significativo sul futuro del loro percorso nel reality, influenzando sia le dinamiche interpersonali che le loro strategie individuali.