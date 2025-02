Helena Prestes sorprende al Grande Fratello: “Nominate Javi”. Il pubblico si divide dopo la sua incredibile richiesta

Al Grande Fratello, Helena Prestes è riuscita ancora una volta a catalizzare l’attenzione del pubblico e dei coinquilini. Dopo una puntata complicata, in cui ha avuto una dura lite con il fidanzato Javier Martinez, la modella brasiliana ha pronunciato una frase che ha lasciato tutti di stucco: “Tu nomina Javi”. La dichiarazione, avvenuta durante una conversazione in giardino con Stefania Orlando, Jessica Morlacchi e Mattia Fumagalli, ha scatenato un acceso dibattito tra gli spettatori, divisi tra chi l’ha interpretata come un gesto di vendetta e chi, invece, ha compreso il tono ironico della situazione.





La relazione tra Helena e Javier sembra attraversare un momento di forte crisi. Durante l’ultima diretta, i due hanno avuto un acceso confronto, scaturito da un episodio che ha coinvolto anche Alfonso D’Apice, miglior amico di Javier, e Chiara Cainelli. D’Apice ha espresso giudizi molto pesanti su Helena, definendola una “scostumata”, ma ciò che ha ferito maggiormente la modella è stata la mancanza di una difesa decisa da parte del fidanzato. Javier, infatti, non è intervenuto con fermezza per prendere le sue parti, lasciando Helena delusa e amareggiata.

A complicare ulteriormente le cose, ci sono state accuse rivolte a Helena riguardo un presunto interesse per Lorenzo Spolverato, primo finalista del reality e vecchia fiamma della brasiliana. Anche Javier sembra nutrire dubbi sul fatto che la modella abbia superato questa storia, e il clima tra i due si è fatto sempre più teso. Quando, durante la puntata, Cesara Buonamici ha chiesto a Helena cosa avrebbe scelto tra il gioco e l’amore, la sua risposta evasiva “Entrambe” ha ulteriormente innervosito l’argentino, portando a una lite in diretta.

La strategia delle nomination e lo scherzo su Javier

Dopo la puntata, Helena ha cercato un chiarimento con Javier, ma la discussione non ha portato a una vera riconciliazione. La mattina seguente, la modella è stata protagonista di un momento che ha fatto il giro dei social. In giardino, mentre parlava di strategie per le nomination con Stefania Orlando, Jessica Morlacchi e Mattia Fumagalli, Helena ha fatto una battuta che ha spiazzato tutti: “Tu nomina Javi”.

La frase, inizialmente interpretata come un attacco diretto al fidanzato, si è rivelata essere uno scherzo. Helena, infatti, stava ironizzando su una strategia tutta al femminile: “Amore, nominiamo tutti i maschi e rimaniamo tutte donne. Facciamo questa strategia e lasciamo con noi solo Mattia”, ha detto ridendo. Stefania Orlando ha quindi aggiunto: “Ma dobbiamo nominare anche Javier…”, e Helena ha risposto con tono scherzoso rivolgendosi a Mattia: “Tu nomina Javi, ok?”. La battuta ha fatto ridere tutti i presenti, compreso Mattia, che ha subito colto l’ironia della situazione.

Il pubblico si divide: vendetta o semplice ironia?

Nonostante il tono leggero della conversazione, il video della battuta è diventato virale su X (ex Twitter), scatenando reazioni contrastanti tra gli utenti. Alcuni hanno accusato Helena di voler colpire Javier come forma di vendetta per la lite avvenuta in puntata, mentre altri hanno difeso la modella, sottolineando che si trattava chiaramente di uno scherzo. “Era semplice ironia”, ha scritto un fan della brasiliana, cercando di placare le polemiche.

L’episodio ha comunque acceso i riflettori sulla relazione tra Helena e Javier, che sembra sempre più fragile. Molti spettatori si chiedono se i due riusciranno a superare questa crisi o se le tensioni porteranno a una rottura definitiva.