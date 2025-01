Helena rivela il motivo dell’avvicinamento di Zeudi a Shaila: le parole shock che svelano tutto

In una discussione con Amanda, Helena racconta la verità sull’avvicinamento di Zeudi a Shaila e le sue motivazioni sorprendenti.

Helena Prestes continua ad essere al centro delle critiche all’interno della casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma si sono scagliati contro di lei con parole dure, alimentando il dibattito tra i concorrenti. Questi attacchi, però, non sono passati inosservati e molti utenti sul web stanno criticando i toni usati, accusando i gieffini di essere eccessivamente aggressivi.





Shaila, in particolare, ha sostenuto che il comportamento di Helena fosse legato alla sua mancanza di una figura maschile nella sua vita. “Quella sbatte le porte, urla, sbraita in camera, è una maleducata! Si trovasse un fidanzato e facesse l’amore”, ha detto Shaila, aggiungendo anche delle critiche sul rapporto tra Helena, Zeudi e Javier, mettendo in evidenza una certa incoerenza nei comportamenti della modella.

Nel corso di una conversazione con l’amica Amanda Lecciso, Helena ha deciso di rivelare cosa si nasconda dietro l’avvicinamento di Zeudi a Shaila. “Io le ho chiesto perché si è avvicinata a lei,” ha detto Helena, “e lei mi ha risposto ‘perché da fuori… fuori mi hanno detto’. Te lo giuro, così mi diceva”. Un’affermazione che ha lasciato Helena sconvolta e che ha dato vita a una discussione più ampia.

Zeudi, secondo Helena, avrebbe spiegato che “fuori ha tanto seguito, tante persone importanti”, rivelando quindi che la sua decisione di avvicinarsi a Shaila fosse influenzata dalle opinioni esterne. Quando Helena le ha fatto notare che non andava d’accordo con Shaila, Zeudi ha risposto: “Non devo fare quello che mi dici tu, io sono libera”. Helena, allora, le ha ribadito che non intendeva imporle nulla, ma le ha semplicemente fatto notare che il suo atteggiamento verso Shaila non fosse positivo.

Helena ha cercato di chiarire con Zeudi che lei non voleva manipolarla, ma solo esprimere la sua opinione. “Tu scegli con chi stare, vai da chi vuoi andare, non ti indico nulla e non ti obbligo a fare niente,” ha concluso Helena, cercando di mettere fine alla discussione e sottolineando la sua posizione di indipendenza rispetto alle scelte degli altri.

L’intero episodio ha sollevato domande tra i concorrenti e il pubblico, con Helena che si è trovata al centro di un conflitto che potrebbe avere implicazioni anche per la dinamica del gruppo.