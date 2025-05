Scopri la storia segreta di Gabriella Golia: Berlusconi mi corteggiava, ma quando non ci riuscì, comprò la televisione

Gabriella Golia, storica figura della televisione italiana, ha recentemente condiviso un aneddoto riguardante il suo passato professionale, in particolare un episodio legato a Silvio Berlusconi. Durante i primi passi della sua carriera, quando lavorava per Antenna Nord (successivamente divenuta Italia 1), l’allora giovane e ambizioso imprenditore Berlusconi si avvicinava al mondo televisivo con l’intento di creare un grande network.





La Golia ha rivelato in un’intervista a “Diva e Donna” che Berlusconi le fece una “corte professionale serrata”, ma non riuscendo a convincerla a lavorare per lui, decise di acquistare la rete televisiva per cui lei lavorava. “Un uomo affabile, gentile, visionario. Se c’era un problema, lui lo risolveva”, ha dichiarato la Golia, sottolineando che il corteggiamento era puramente professionale.

Attualmente, la celebre annunciatrice è felicemente sposata con il chirurgo Marco Alloisi dal 2003. La Golia ha parlato del suo matrimonio in un’intervista del 2023, descrivendo il marito come “un bambino viziato” e “molto irascibile”. Nonostante le differenze caratteriali, tra cui la sua voglia di viaggiare e la preferenza di lui per restare a casa, la Golia ha affermato: “Oggi c’è ancora una grossa attrazione fisica, almeno da parte mia. Sono molto attaccata a lui. Forse non è il mio uomo ideale, però sicuramente ho sposato la persona di cui ero innamorata e ho avuto un figlio da chi volevo”.

Nonostante sia lontana dal piccolo schermo da tempo, Gabriella Golia non ha mai nascosto il suo desiderio di partecipare a “Ballando con le stelle”, uno dei programmi di punta di Rai1. Ha confessato: “È la mia aspirazione da sempre, l’ho detto più volte, ma tanto non mi chiamano, per cui non parliamone neanche più. Forse mi considerano poco idonea per i loro canoni. Troppo tranquilla. Ma si sbagliano. Alla Rai mi chiamavano l’aquilotta…”.

Tuttavia, la Golia ha chiuso le porte a reality show come “Grande Fratello”, “Pechino Express” e “L’Isola dei famosi”, affermando che non sono adatti a lei: “Nel tempo mi hanno chiesto di partecipare a Grande Fratello, Pechino Express, L’Isola dei famosi… Mai accettato, non fanno per me. A vent’anni, forse, l’avrei fatto, ora sono pigrona e poi non ho più l’età”.

Guardando al futuro, Gabriella Golia sogna di diventare nonna. Tuttavia, suo figlio Tommaso è ancora giovane e quindi dovrà aspettare ancora un po’ per vedere realizzato questo desiderio.

La storia di Gabriella Golia offre uno sguardo interessante sulla sua carriera e sulla sua vita personale, mettendo in luce le sue esperienze passate e le sue aspirazioni future. Con il suo racconto sulla corte professionale ricevuta da Silvio Berlusconi, la Golia ci riporta a un’epoca in cui la televisione italiana era in piena evoluzione e in cui personalità ambiziose come Berlusconi stavano iniziando a lasciare un segno indelebile nel panorama mediatico del paese.

Nel frattempo, il suo sogno di partecipare a “Ballando con le stelle” rimane vivo, anche se finora non si è concretizzato. La sua determinazione e la sua passione per il mondo dello spettacolo sono evidenti nelle sue parole e nella sua continua aspirazione a rimanere attiva nel settore.