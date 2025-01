Helena torna al Grande Fratello e svela un amore: la confessione a Eva Grimaldi lascia i fan senza parole

Appena rientrata nella casa del Grande Fratello, Helena Prestes ha già fatto parlare di sé con una confessione inaspettata che accende i riflettori sul suo percorso emotivo.





Dopo il suo ritorno al Grande Fratello, Helena Prestes non ha perso tempo a catturare l’attenzione. Durante una chiacchierata nel tugurio con Eva Grimaldi, la modella brasiliana ha rivelato di provare un sentimento d’amore, dichiarando apertamente i suoi sentimenti per Zeudi, definita un punto di riferimento fondamentale.

“Io sono già innamorata di lei, è stupenda. L’ho conosciuta, è una bravissima persona ed è molto dolce”, ha confidato Helena, confermando ciò che molti sospettavano già dalla puntata in diretta, quando aveva inviato baci nella sua direzione.

Helena e il nuovo capitolo al Grande Fratello

Se dovesse superare il televoto di giovedì, Helena potrebbe approfondire ulteriormente questo legame, regalando nuovi colpi di scena al pubblico del reality. Tuttavia, la modella ha precisato che le sue emozioni sono ben distinte: “Javier mi attrae fisicamente, ma siamo solo amici e non ci siamo mai baciati. A me piacciono sia lui che Zeudi? Non mischiare i miei sentimenti, le cose sono cambiate e per me inizia un capitolo nuovo”.

La reazione del pubblico

I telespettatori, come spesso accade, si sono divisi di fronte alle rivelazioni di Helena. Molti apprezzano la sua schiettezza, mentre altri non nascondono scetticismo. Tra i commenti sui social: “Helena ha fatto capire a Zeudi che devono continuare la farsa” e “Ha salutato così anche Javier, come sempre non è chiara”. Le attenzioni che Helena ha rivolto sia a Zeudi che a Javier hanno alimentato le discussioni tra i fan, lasciando aperte molte interpretazioni.

Con queste dichiarazioni, Helena si posiziona ancora una volta al centro delle dinamiche del Grande Fratello, dividendo il pubblico e i concorrenti. Il prossimo televoto sarà cruciale per capire se il suo percorso potrà continuare e se questo “nuovo capitolo” porterà ulteriori emozioni e colpi di scena.