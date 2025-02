Ho cacciato l’uomo che amavo: la mia esperienza e la verità nascosta dietro la decisione

Dopo anni di sofferenza, una decisione coraggiosa cambia la mia vita. Scopri come ho trovato la forza di riprendermi e affrontare la solitudine.





Molti anni fa, mi sono divorziata dal mio primo marito. Oh, quanto mi ha stancato! Dopo quel matrimonio, ci è voluto tanto tempo per riprendermi.

Lui non lavorava, spendeva i miei soldi in alcol e prendeva cose da casa. E io sopportavo tutto per amore di mio figlio, che stava crescendo. Ma un giorno, quando Gabriel aveva 12 anni, venne da me, mi guardò dritta negli occhi e mi disse: “Mamma, perché sopporti tutto questo? Caccialo di casa!”

In quel momento, mi si aprirono gli occhi. Mandai via mio marito senza esitazioni. Che sollievo, non posso descriverlo a parole. Più tardi, ho avuto alcuni ammiratori, ma non ho mai pianificato una relazione seria. Avevo paura di cadere di nuovo in una trappola.

Gli ultimi quattro anni sono stati particolarmente difficili. Mio figlio si trasferì in Canada per lavorare e decise di restarci per sempre. Io, invece, non volevo trasferirmi, ormai era troppo tardi per adattarmi a un altro paese.

Il periodo della pandemia è stato particolarmente duro per me, nessuno veniva a trovarmi. E poco a poco, la solitudine divenne insopportabile.

— Trova almeno un amico con cui parlare! — mi incoraggiava la mia amica.

— “Capisci? Guardando gli uomini della mia età, sembrano tutti vecchi e impotenti. Mi vergognerei se mi vedessero con loro. A cosa mi serve? Per prendermi cura di qualcuno nella vecchiaia? Loro non cercano un’amica, cercano una badante.”

— “Allora incontra qualcuno di più giovane. Stai benissimo!”

Questo mi fece riflettere. E in qualche modo, iniziai a parlare con un uomo che viveva nella casa accanto. Ogni giorno portava il suo cane al parco vicino alle nostre case.

Si chiamava Ion. Era divorziato, la sua ex-moglie si era trasferita in Italia e aveva una figlia adulta. Aveva un aspetto fantastico: un uomo di 49 anni, alto e affascinante. Io, come ho detto prima, ne avevo 62.

Cominciai a parlare con lui, e mi corteggiava così bene: quasi tutti i giorni mi portava dei fiori. Non mi accorsi nemmeno di quando si fosse già trasferito a casa mia.

Tutti intorno a me si chiedevano come un uomo così attraente e interessante potesse essere interessato a me. Lo ammetto, mi piaceva quella attenzione.

Ogni giorno gli cucinavo piatti deliziosi, lavavo e stiravo i suoi vestiti con piacere. Ma un giorno mi disse:

— “Potresti portare fuori il mio cane. Ti farebbe bene stare più all’aria aperta.”

— “Andiamo insieme.”

— “Forse non dovremmo mostrarci troppo spesso insieme in pubblico.”

“Si vergogna di me?” pensai. E allora mi resi conto che ero diventata la sua serva. Decisi di avere una conversazione seria con lui.

— “Penso che il lavoro domestico debba essere diviso equamente. Puoi stirare i tuoi vestiti da solo. E anche tu puoi portare fuori il tuo cane.”

— “Ascolta, se volevi un uomo giovane e bello, allora devi renderlo felice. Altrimenti, a che serve?”

— “Hai 30 minuti per fare le valigie e andartene!”

— “Cosa? Non posso, mia figlia ha già portato il suo fidanzato a casa mia.”

— “Allora vivete insieme!”

Lo cacciato immediatamente senza esitare. Devo ammettere che comunque mi ha rattristato. Davvero una donna della mia età non ha più alcuna possibilità di trovare il vero amore? Anhelo ancora la tenerezza….

Dopo aver affrontato questo capitolo difficile della mia vita, mi sono resa conto che l’amore vero non ha età, ma dobbiamo saperlo riconoscere e rispettarlo, soprattutto dentro di noi.