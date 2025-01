Ho catturato gli ultimi preziosi momenti della storia d’amore lunga 60 anni dei miei nonni

“Durante gli ultimi mesi della vita di mia nonna, ho avuto la fortuna di assistere a qualcosa di straordinario: l’amore incondizionato tra i miei nonni.





Scherzavamo spesso con mio nonno, dicendo che mia nonna faceva tutto e che lui non sarebbe sopravvissuto senza di lei.

Ma, quest’anno, i ruoli si sono invertiti.

In tutto questo, ho capito che la più romantica delle storie d’amore non è Romeo e Giulietta… È quella di una nonna e un nonno che sono invecchiati insieme.

È mio nonno che è rimasto al fianco di mia nonna durante il periodo più difficile della sua vita. È lui che ha imparato a preparare i pasti, fare il bucato e cucinare per lei, mentre affrontava 6 cicli di chemioterapia.

È lui che le teneva la mano, partecipava a ogni appuntamento dal medico e non lasciava mai la casa, a meno che qualcuno non prendesse il suo posto, perché non voleva che restasse sola, nemmeno per pochi minuti.

Gli infermieri dell’ospedale erano incantati dalla sua dedizione, e tutti, persino le persone nelle sale d’attesa, adoravano vederli insieme.

È lui che le è rimasto accanto ogni singolo giorno in ospedale e ogni giorno in cui è stata ricoverata in hospice.

È lui che mi chiamava chiedendomi di aiutarlo a creare cartelli e decorazioni per la casa, convinto che lei sarebbe tornata presto.

È lui che le accarezzava il viso, la baciava sulla fronte e le teneva la mano ogni momento possibile, assaporando ogni attimo.

È lui che si commuoveva ogni volta che pensava che potesse sentirsi a disagio, perché non sopportava l’idea che provasse dolore.

‘È più bella che mai. Non è splendida?’ diceva.

Dopo diversi ictus e mentre il suo corpo diventava fragile e debole, continuava a ripeterle quanto fosse bella OGNI singolo giorno.

Avevano un amore eterno, il tipo di amore a cui tutti aspiriamo. Avrebbero festeggiato 60 anni di matrimonio il mese prossimo, eppure, anche 60 anni non sarebbero mai stati abbastanza.

‘Oh, sei così preziosa, buonanotte mia cara,’ sono state le ultime parole che le ha detto.

Guardare il modo in cui l’ha amata è un incredibile promemoria: scegli con saggezza. Scegli qualcuno che sarà ancora il tuo migliore amico tra 60 anni, che ti terrà per mano nei momenti migliori, ma soprattutto in quelli peggiori.

Qualcuno che non abbia paura o vergogna di esprimere il suo amore, che dica con orgoglio, ‘È la cosa più bella e la amo tantissimo,’ davanti a tutti.

Questo è amore.

Si sono conosciuti in un club di ciclismo in Inghilterra quando avevano poco più di vent’anni, e credo si possa dire con certezza che hanno corso insieme la gara più importante.

Hanno pedalato con tutte le loro forze, affrontando le salite più difficili che la vita metteva loro davanti. Non hanno mai smesso di essere compagni di squadra e si sono alternati nel sostenersi l’un l’altro quando uno dei due era stanco o sconfitto.

Hanno vinto la gara più grande di tutte: una vita piena di amore insieme.

È stato un dono incredibile poter osservare questa meravigliosa storia d’amore e catturare uno dei loro ultimi preziosi momenti insieme.