Ho chiesto a un senzatetto di fingere di essere il mio fidanzato solo per scoprire che faceva parte del passato segreto di mia madre

Ero stanca delle infinite domande della mia famiglia sulla mia vita sentimentale, così ho escogitato un piano folle. Ho trovato un senzatetto e l’ho portato a casa come mio finto fidanzato per la cena delle feste. Tutto sembrava perfetto, fino a quando la reazione di mia madre ha svelato una scioccante connessione tra loro.





Ero seduta in macchina, fissando l’ingresso del parco, temendo il weekend imminente con la mia famiglia. Ogni visita durante le feste era la stessa storia: i sguardi sottili di mia madre, i sorrisi speranzosi di mio padre e l’interminabile sequenza di domande.

Quando ti sposi? Hai conosciuto qualcuno?

Era estenuante, e l’idea di affrontare di nuovo tutto ciò mi sembrava insopportabile.

All’improvviso, i miei occhi caddero su un uomo seduto da solo su una panchina, avvolto in un cappotto logoro. Sembrava stanco, come se la vita gli avesse riservato più di quanto potesse sopportare. Nonostante i suoi occhi tristi e le rughe profonde sul volto, era comunque un uomo affascinante. Fu allora che ebbi l’idea folle:

“Potrebbe fingere di essere il mio fidanzato per il weekend?” sussurrai a me stessa.

Era un’idea pazzesca, ma poteva funzionare. Qualsiasi cosa pur di far smettere i miei genitori di tormentarmi. Uscii dall’auto e mi avvicinai a lui. Mi guardò e i nostri sguardi si incrociarono.

“Salve,” iniziai, sentendomi a disagio. “So che suonerà strano, ma… saresti disposto a fingere di essere il mio fidanzato? Solo per un weekend. In cambio, ti offrirò un posto caldo dove stare, vestiti nuovi e un pasto caldo.”

Per un momento non disse nulla. Il suo sguardo rimase fisso su di me, come se cercasse di capire perché qualcuno come me potesse fare una proposta simile. Poi, con mia sorpresa, annuì lentamente.

“Okay,” disse sottovoce.

Ero scioccata da quanto facilmente avesse accettato. Nessuna domanda. Nessuna esitazione. Questo mi rendeva un po’ nervosa, ma ormai non mi importava più.

“Perfetto,” risposi. “Prepariamoci per il weekend.”

Una trasformazione inaspettata

Quando tornammo a casa, gli consegnai alcuni vestiti che appartenevano al mio ex. I suoi abiti erano ancora nel mio armadio e, sinceramente, non riuscivo a immaginare un uso migliore per loro.

“Ecco, questi dovrebbero andarti bene,” dissi, offrendogli una camicia pulita e dei jeans. “Se vuoi, puoi fare una doccia. Intanto preparerò la cena.”

“Grazie,” rispose con un piccolo sorriso. “Una doccia sembra fantastica.”

Dopo la doccia, riapparve completamente trasformato. I capelli ancora umidi gli ricadevano ordinati, e il suo viso pulito rivelava tratti sorprendentemente attraenti.

“Beh, questa è stata la miglior doccia che abbia fatto negli ultimi anni,” scherzò.

La mia nervosità si dissolse immediatamente.

“Felice di sentirtelo dire. Spero che la cena sia altrettanto buona.”

Durante la cena, iniziammo a parlare. Si chiamava Christopher e, a dispetto del suo passato difficile, era un uomo affascinante e gentile. Condivideva le sue storie con una calma che mi colpiva.

Un segreto svelato

La sera successiva, durante la cena con la mia famiglia, mia madre fissò Christopher con uno sguardo che mi mise a disagio.

“Christopher, vero?” chiese. “Hai un volto familiare. Ti ho già visto da qualche parte?”

L’atmosfera si fece improvvisamente tesa. Christopher sorrise debolmente, cercando di sviare la conversazione.

“Probabilmente ho solo un viso comune,” rispose.

Ma mia madre continuò a insistere. Quando Christopher accennò a un incidente automobilistico avvenuto cinque anni prima, vidi il colore sparire dal viso di mia madre.

“Non tutti escono indenni da certi incidenti,” disse, con una voce piena di amarezza.

Più tardi, mi confessò che, quella notte, lei era stata coinvolta in un incidente con Christopher. Entrambi avevano colpe, ma mia madre non aveva mai raccontato la verità fino ad allora.

Nonostante tutto, decisi di dare a Christopher una seconda possibilità. Pubblicai un annuncio per rintracciarlo e, quando finalmente ci incontrammo di nuovo, iniziammo a costruire qualcosa di autentico. Quello che era iniziato come una farsa si era trasformato in una storia d’amore inaspettata.