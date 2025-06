“Ho pensato di buttarmi dal balcone, mio marito mi ha fermata”: il dramma di Arianna David

L’ex Miss Italia Arianna David, nota per la sua vittoria nel concorso di bellezza del 1993, ha deciso di condividere una delle esperienze più difficili della sua vita durante un’intervista a “Storie di Donne al Bivio Show”, condotto da Monica Setta. Nell’episodio, che andrà in onda su Rai2 il prossimo martedì 1 luglio, la David ha svelato dettagli inediti sulla sua lotta contro l’anoressia, la violenza subita da un ex compagno e il tentativo di suicidio.





Parlando del periodo più buio della sua vita, Arianna David ha confessato: “Mai però avevo confessato la cosa più drammatica della mia vita, il mio tentato suicidio nel momento più drammatico della mia malattia. Quando la sofferenza era intollerabile una sera ho fatto una corsa per buttarmi dal balcone di casa mia. Mio marito mi ha ripreso al volo”. Un episodio che, fino ad ora, aveva preferito non rendere pubblico.

L’ex reginetta di bellezza ha raccontato come la sua vita sia stata segnata da momenti di grande difficoltà. Dopo essere stata lasciata dal padre dei suoi figli, si è trovata a dover affrontare una situazione economica precaria: “Il padre dei miei figli mi lasciò da un giorno all’altro piena di debiti. Feci un trasloco veloce e tornai a Roma ma non avevo un soldo”. Fu in quel periodo che incontrò un uomo che inizialmente sembrava volerla aiutare, ma che si rivelò essere un violento: “Andando a bere il caffè in un bar sotto casa conobbi un ragazzo apparentemente gentile. Si disse disposto ad aiutarmi a trovare lavoro ma fu l’inizio di un incubo. Quell’uomo divenne il mio carnefice. Mi spezzò una mazza da baseball sul ginocchio sfracellandomelo, mi trascinò per la strada come un sacco provocandomi ferite, lividi, lesioni. E una sera tentò di strangolarmi”.

Nonostante le difficoltà, Arianna David trovò la forza di denunciare il suo aggressore e di affrontare le conseguenze psicologiche e fisiche di quella relazione abusiva. Tuttavia, il senso di colpa e la sofferenza emotiva la portarono a sviluppare un grave disturbo alimentare: “Sono una fallita, mi dicevo. E dimagrivo. Mangiavo un pezzo di insalata e uno yogurt dopo 4 ore di palestra. Ero arrivata a pesare 40 kg”.

Dopo anni di difficoltà e sofferenza, la svolta nella sua vita arrivò grazie all’incontro con l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito. La David ha raccontato come il suo attuale compagno sia stato fondamentale per la sua rinascita: “Con il suo amore mi ha salvato. Ha sposato me e si è preso i figli, mi ha portato a curarmi e con lui ho ricominciato a mangiare anche una fettina di patate dopo che per anni avevo demonizzato pasta, patate e biscotti”. Oggi, grazie al supporto del marito e alla forza ritrovata, Arianna David si sente rinata: “Ora più che mai so che l’amore cura”.