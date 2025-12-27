Ho ricevuto il regalo di Natale più bello di sempre





Mi sento quasi sciocca a essere così entusiasta per questa cosa, ma di solito ho sempre l’impressione di ricevere regali piuttosto generici, quelli che potrebbero andare bene anche ai miei fratelli, magari con qualche piccola variazione.





Quest’anno, invece, è stato diverso. I miei suoceri mi hanno regalato un maglione che, secondo loro, sembrava proprio qualcosa da bibliotecaria (inizio a gennaio), io e il mio partner ci siamo sorprendentemente regalati la stessa felpa con cappuccio: oversize, comodissima, ma anche abbastanza personale da farci sentire davvero visti e apprezzati. Ho ricevuto tanti regali divertenti e carini, ma accidenti… mio fratello ha fatto centro in un modo incredibile.

Mi ha regalato un giocattolo che non vedevo da quando avevo dodici anni. Non avevo nemmeno finito di togliere la carta che ero già fuori di testa dalla gioia. È riuscito a trovare una sveglia super di nicchia che sono abbastanza sicura non venga più prodotta da almeno quindici anni. Quella cosa aveva terrorizzato tutta la mia famiglia: l’avevo vinta a un concorso su una rivista e, non appena mia madre e i miei altri fratelli l’hanno vista, sono riaffiorati tutti i ricordi di risvegli improvvisi causati da un mostro alieno.

Abbiamo iniziato a raccontarci le storie di quanto fosse brutale nel svegliarci; una volta è persino suonata mentre mia madre era da sola in casa. Anche se la scatola è un po’ rovinata, mi rifiuto di aprirla. Sono così felice che potrei piangere, e mi fa morire dal ridere pensare che, tra tutti i regali possibili, una sveglia assurda sia diventata la cosa più importante.

Gli ho detto grazie, ma non mi sembra abbastanza. Sono davvero stupita che sia riuscito a trovarla e ora sto cercando di decidere se infliggere questa esperienza anche al mio partner… o se limitarmi a tenerla in esposizione, orgogliosamente, nella sua scatola.



