Ho ricevuto una busta da mia figlia per il mio compleanno: quello che ho trovato dentro mi ha lasciato senza parole

Per il mio compleanno, mia figlia mi ha regalato una busta: quando ho visto cosa c’era dentro, ho smesso di parlarle.





Ultimamente ho la sensazione che mia figlia e mio genero mi considerino più anziana di quanto io mi senta davvero. Non è che mi dia fastidio, ma è una sensazione strana.

Due giorni fa ho compiuto 46 anni e ho deciso di festeggiare con i miei amici in un ristorante accogliente. La serata è stata splendida! Più tardi, ho organizzato una cena a casa e ho invitato mia figlia, Chiara, e mio genero, Marco.

Quando sono arrivati, Marco mi ha regalato un bellissimo mazzo di rose, mentre Chiara mi ha consegnato una busta. Ho sorriso, ma qualcosa mi diceva che dentro ci sarebbe stata una sorpresa… e infatti, quando ho visto il contenuto, sono rimasta senza parole. Da quel momento, non riesco più a parlare con mia figlia.

Ecco cosa c’era dentro 👇👇

Chiara mi ha subito invitato a scoprire il contenuto.

— Mamma, devi assolutamente vedere cosa ti abbiamo regalato! — ha detto con entusiasmo.

— Sai che non mi piace ricevere soldi in regalo. Lo trovo noioso.

— Mamma, non sono soldi. Vedrai, ti piacerà di sicuro!

Ho aperto la busta e ho trovato un soggiorno di dieci giorni in un centro termale, con un pacchetto completo di trattamenti: massaggi, sorgenti termali, dieta equilibrata.

— Oh… — ho esclamato, guardando il regalo. — E come vi è venuto in mente?

— Non ti piace? — ha chiesto Marco, un po’ perplesso.

Sono rimasta in silenzio, cercando le parole giuste. Da una parte, un soggiorno in un centro termale è senza dubbio un pensiero gentile. Dall’altra, per chi sarebbe stato davvero questo regalo? Per me, una donna piena di energia, abituata a viaggiare e a vivere una vita dinamica?

— Vi ringrazio, ovviamente… — ho iniziato con cautela. — Ma un centro termale? Per chi? Per persone più anziane, forse?

— Mamma, non è un semplice centro termale! È in montagna, l’aria è fresca, la natura è meravigliosa. Abbiamo persino trovato un posto con camere confortevoli e tante attività!

— Attività? Balli per pensionati? — non ho potuto trattenere il sarcasmo. — Chiara, lo sai bene che non mi piacciono questi posti. Non ho intenzione di passare il tempo a fare trattamenti con persone molto più anziane di me.

— Mamma, ma vuoi rilassarti, no? È un’esperienza unica!

Ho scosso la testa. Perché mi vedono come una vecchia? Non sono pronta a passare le giornate in compagnia di anziani.

— Ci si può rilassare in altri modi, — ho detto, sentendo crescere l’emozione. — Perché non avete pensato a un viaggio in un posto dove potrei sentirmi viva?

Marco, notando la tensione, ha cercato di intervenire.

— Volevamo solo che ti rilassassi un po’, mamma. Pensavamo che ti sarebbe stato utile.

— Utile? Forse per qualcuno che a settant’anni trova piacere in una piscina termale, ma non per me! — ormai non riuscivo più a nascondere la mia delusione.

Ho sentito un vuoto dentro e le lacrime salire agli occhi. Chiara e Marco hanno ringraziato per la cena e sono andati via senza dire una parola. Nemmeno una scusa. Sono rimasta seduta al tavolo, stringendo quella busta assurda.

Che delusione! Non posso credere che mia figlia mi veda in questo modo.