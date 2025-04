Ho scoperto il tradimento di mia moglie e la complicità di sua madre ho chiesto il divorzio

Mi chiamo Steve, e per anni ho creduto fermamente nell’amore, nella lealtà e nella fiducia. Non avrei mai immaginato che proprio le due persone a cui avevo affidato il cuore — mia moglie Angela e perfino mia suocera — potessero tradirmi in modo così crudele. Quando ho scoperto la verità, ho capito che non era solo il tradimento a devastarmi, ma il fatto che entrambe avessero cospirato per distruggere la mia vita.





Il giorno in cui ho smesso di pagare la loro assicurazione sanitaria e ho chiesto il divorzio, sapevo che sarebbe stato solo l’inizio. Ma non sapevo quanto sarei dovuto scendere in fondo prima di poter risalire.

Avevo iniziato a sospettare mesi prima. Trovai un paio di scarpe rosse con il tacco in casa. Angela li indossava solo per occasioni speciali o per momenti intimi tra noi. Quando le chiesi spiegazioni, si limitò a dire che aveva una riunione importante. Poi cominciarono gli straordinari, le serate con le “amiche”, le sedute di bellezza. Niente di tutto questo era da lei.

Un giorno, la seguii. Non andò affatto in discoteca. Entrò a casa di Martin, il suo capo. Lo conoscevo. Avevo già partecipato a delle feste aziendali lì. Tornai a casa e, senza dire nulla, le sgonfiai tutte e quattro le gomme della macchina. Il giorno dopo non disse una parola.

Quando decisi di divorziare, aspettai fuori dal suo ufficio. Ripensai ai nostri 21 anni insieme, alla nostra figlia Jenny. Poi successe l’impensabile. Fui raggiunto da due uomini che mi notificarono un ordine restrittivo. Le accuse erano gravi: abuso, cattiva condotta, perfino sessuale. Restai sotto shock. Non riuscivo a credere che Angela fosse arrivata a tanto.

Quando parlai con Jenny, mi confessò di aver detto a sua madre dove mi trovavo. Pensava di aiutare. Angela le aveva mostrato un falso rapporto di un investigatore che sosteneva che io l’avessi tradita per primo. Jenny, ingenuamente, le aveva creduto. Quel giorno capii che anche mia figlia era stata usata contro di me. Le dissi che non potevo più averla accanto. Era troppo.

La verità, però, venne presto a galla. Jenny affrontò sua madre, capì la gravità delle bugie e la colpì con un pugno. Poi diede fuoco ai suoi vestiti nel giardino. Minacciò di continuare a farlo se non avesse potuto parlarmi. Angela si affrettò a chiamare la polizia, ma ricevette solo una multa. Il giudice revocò l’ordine restrittivo, ma ormai la mia reputazione era distrutta. Avevo perso tutto: lavoro, casa, dignità.

Mi trasferii a Chicago, dove nessuno conosceva la mia storia. Ripresi a guidare il camion e cercai di ritrovare me stesso. Fu lì che conobbi Mariana, una donna che mi aiutò a guarire. Cominciammo a uscire, e lentamente il peso del passato iniziò a farsi più leggero.

Nel frattempo, Martin fu trovato morto nel suo ufficio. Sembrava un suicidio, ma qualcosa non tornava. Accanto a lui c’era un biglietto con scritto: “Il prezzo è stato pagato.” Nei mesi successivi, tutti i compagni di Angela subirono la stessa sorte. Nessuno riusciva a trovare un colpevole, ma il detective Jordan sospettava che dietro ci fosse una mano invisibile e ben calcolatrice.

Alla fine, quando anche il suo ultimo fidanzato venne trovato morto, Angela crollò. Scrisse una lettera a Jenny. Confessava tutto: era stata lei, era colpevole. Diceva di aver agito per rabbia, per disperazione, per non aver mai superato il nostro divorzio. Diceva che io ero stato il suo unico amore.

Jenny lesse quella lettera e venne a sapere tutto. Consegnò la confessione alla polizia, bruciando però la prima pagina — quella più intima. Il detective Jordan si scusò con lei per averla sospettata, e la verità, finalmente, venne a galla.

Prima di morire di cancro, ebbi modo di riavvicinarmi a Jenny grazie a Mariana. La accompagnai all’altare, realizzando il sogno che mi aveva tenuto in vita. Morii in pace, sapendo che lei mi aveva perdonato.

Il giorno del mio funerale, la sala era piena. Jenny era lì, insieme ai miei veri amici. Angela cercò di avvicinarsi a lei, ma fu respinta. Non le era rimasto più niente. E qualche giorno dopo, si tolse la vita.

Jenny trovò la lettera che le aveva lasciato, con parole di amore, dolore e rimorso. Le chiedeva di raccontare ai figli i momenti felici, non il male che aveva causato. Sperava che un giorno avrebbe potuto riunirsi a me.

Ora sono morto, ma ho trovato pace. Nonostante tutto, credo ancora che l’amore esista. E spero che Jenny, mia figlia, possa costruire la sua vita senza il peso del passato.