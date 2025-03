«Ho scoperto per caso che il marito della mia amica la tradiva – non ho potuto fare a meno di vendicarmi.»





Giulia aveva deciso di mantenere vivo il suo spirito giovanile guidando un taxi nel tempo libero. Ma un giorno, il marito della sua amica diventò suo passeggero.

Durante il tragitto, lui le chiese di fare una deviazione e rivelò un lato di sé che Giulia non conosceva. Ora, doveva scegliere: svolgere il suo lavoro e proteggere la sua amica o aiutarla a scoprire la verità.

A 65 anni, guidare un taxi non era nei miei piani per la pensione, ma era diventato una vera passione. Per gran parte della mia carriera avevo lavorato come giornalista per una rivista femminile, e dopo il pensionamento scrivevo solo qualche articolo ogni tanto.

“È solo un modo per tenere la mente allenata,” mi disse la mia redattrice, Elena, quando le comunicai il mio ritiro. “Non devi impegnarti troppo, Giulia. Puoi lavorare come freelance, scrivendo quando vuoi.”

Accettai. In fondo, cos’altro avrei fatto con tutto quel tempo libero?

Poi, però, scoprii il fascino della strada aperta, il rombo dei motori e le storie dei miei passeggeri che mi tenevano in movimento.

“Mamma, perché?” mi chiese mio figlio Davide. “Sul serio? Guidare la gente in giro?”

“Capirai quanto sia liberatorio fare qualcosa per sé stessi quando sarai più grande, figlio mio” gli risposi. “Lasciami godere di questo finché posso. Cosa c’è di meglio che amare ciò che si fa?”

Quel giorno mi fece ricordare una delle cose che non dimenticherò mai, perché mi mostrò quanto possano essere spregevoli alcune persone.

Il giorno prima, una delle mie clienti abituali, Anna, mi chiamò. Era una donna vivace di 55 anni e, negli anni, eravamo diventate amiche.

“Ciao Giulia,” mi disse al telefono. “Ho bisogno di un favore.”

“Se riguarda quei cavolfiori che cerchi di farmi mangiare, la risposta è un no deciso,” risposi ridendo. “Dimmi pure.”

“Riccardo deve prendere un volo domani e ha bisogno di un passaggio per l’aeroporto. Io voglio stare con i miei nipoti e non voglio sconvolgere i loro programmi.”

“Nessun problema,” risposi, sempre pronta ad aiutare.

La mattina seguente andai a casa sua e aspettai. Pochi minuti dopo, Anna uscì con il bambino in braccio e mi salutò, facendo segno che Riccardo stava per scendere.

Alla fine, lui scese lentamente dalle scale, trascinando la sua valigia e salì sul sedile posteriore.

“Buongiorno,” dissi educatamente.

Conoscevo Riccardo, ma lo avevo incontrato solo una volta, a una festa di Natale anni prima. Dubitavo che mi ricordasse. Mi era sembrato uno di quegli uomini che si interessano solo alle persone da cui possono ottenere qualcosa.

“È piuttosto riservato,” mi aveva detto Anna quella sera, mentre mi versava un bicchiere di spumante. “Ma è un tesoro quando ti lascia entrare nel suo mondo.”

“Direttamente all’aeroporto?” chiesi, mentre regolavo lo specchietto retrovisore.

“Sì, ma prima facciamo una deviazione per prendere qualcuno,” rispose. “Ti dirò io dove andare. Puoi aggiungerlo al percorso, ti pago all’aeroporto.”

Mi sembrò strano, ma non ci pensai troppo. Probabilmente un collega. Anna non mi aveva parlato del motivo del suo viaggio.

Ma quando arrivammo all’indirizzo indicato, sentii un nodo allo stomaco. Sul marciapiede c’era una giovane donna, bellissima, che sorrideva mentre rallentavo.

Riccardo scese, improvvisamente pieno di energia, completamente diverso da prima.

“Ciao, amore,” le disse, abbracciandola.

“Finalmente hai fatto fuori quella vecchia!” disse la donna, mentre Riccardo la copriva di baci. “Dimmi ancora perché non la lasci?”

Lui rise e sollevò la valigia.

“Perché la casa è intestata a lei, Silvia,” disse. “E devo essere furbo. Se uno di noi tradisce, l’altro prende tutto. Se ci separiamo, invece, dividiamo a metà.”

“Sì, me l’hai già detto,” rispose lei, sistemandosi in macchina. “E io non sono stupida.”

Vecchia? Strega? La mia amica era piena di vita e in splendida forma. Non meritava tutto questo. La rabbia mi ribollì dentro.

Come potevo ignorare tutto questo? Dovevo davvero fingere di nulla e portarlo all’aeroporto?

Accesi la radio, sperando che la musica coprisse il disgusto che provavo per quella scena. Ma non bastò.

Ventidue minuti dopo, Riccardo si accorse della strada. E ci trovammo esattamente dove eravamo partiti.

“Cosa? Perché siamo qui?” urlò dal sedile posteriore.

Suonai il clacson. Anna uscì di casa, confusa.

“Mi hai chiesto di portarti a casa?” chiesi innocente. “Sembrava che ne parlassi tanto… ho pensato di aver sbagliato percorso.”

Anna guardò Riccardo e la donna al suo fianco. Il suo sguardo passò dalla sorpresa alla rabbia.

“Cosa sta succedendo qui?” domandò, la voce tremante.

“Amore, non è come sembra,” tentò Riccardo.

“No, ora lo sai,” intervenne Silvia con un sorriso sprezzante. “Riccardo e io stiamo insieme da mesi.”

Gli occhi di Anna brillarono per la rabbia.

“Dopo tutto quello che abbiamo passato, mi fai questo?”

“Anna, lascia che ti spieghi…”

“Risparmiatelo,” lo interruppe. “Scendi dalla macchina della mia amica. E sparisci.”

Si chinò al mio finestrino.

“Grazie, Giulia. Grazie per avermi fatto vedere la verità.”

“Sempre, Anna,” risposi. “Meriti di meglio.”

Mentre mi allontanavo, la vidi chiudere la porta in faccia a Riccardo.

Non avevo mai pensato che un incarico ordinario avrebbe rivelato una tale verità. Ma sapevo di aver fatto la cosa giusta.

E tu? Cosa avresti fatto?