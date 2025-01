Ho Servito una Coppia Ricca Su un Aereo, Il Giorno Dopo Mia Madre Mi Ha Presentato il Suo Giovane Fidanzato Dalla Stessa Vasca

Kristi ha servito una coppia ricca in business class che era molto affettuosa tra di loro. Il giorno dopo, è rimasta scioccata nel scoprire che lo stesso uomo era fidanzato con sua madre. Kristi sapeva che doveva agire, ma non aveva idea di cosa stesse per scatenare.





Alto sopra le nuvole, nella parte business di un volo commerciale, Kristi, nel suo uniforme da hostess, camminava con grazia praticata lungo il corridoio.

Si fermò vicino a una coppia seduta vicino al finestrino, completamente immersa nel loro mondo privato. L’uomo, con un completo su misura, presentò una piccola scatola di velluto alla donna, i cui occhi si illuminarono come il 4 luglio.

Quando la aprì, una delicata collana brillò, con le sue pietre che riflettevano colori prismatici sui loro sedili. Gli occhi di Kristi si spalancarono, e fece una pausa nel suo giro per un attimo.

“Posso, mia bellissima Isabella?” sussurrò l’uomo alla sua compagna, con la voce che tradiva eccitazione. La donna annuì, arrossendo mentre sollevava i capelli per permettergli di attaccare la collana.

“Che bel colore di rossetto,” disse la donna, distogliendo l’attenzione da Kristi con un sorriso caldo.

Imbarazzata e toccata, Kristi si toccò le labbra. “Grazie, è il mio preferito,” rispose, balbettando, presa in flagrante a spiare.

L’uomo sorrise a Kristi, offrendole una generosa mancia. “Grazie per rendere questo volo speciale,” disse sinceramente.

“È un piacere. Buon viaggio insieme,” rispose Kristi, il cuore che batteva mentre proseguiva, con la gioia della coppia che le restava impressa nella mente.

Il giorno successivo era il suo unico giorno libero di quel weekend, e Kristi aveva promesso di visitare sua madre. Quando arrivò, la donna più anziana le afferrò il braccio e le presentò Edwin, il suo nuovo fidanzato.

Solo che lui era nientemeno che l’uomo dell’aereo, che aveva regalato a un’altra donna una bellissima collana di diamanti. Lo shock di Kristi la paralizzò, ma controllò la sua espressione.

“È un piacere conoscerti, Kristi. Tua madre mi ha parlato tanto di te,” disse Edwin con tono fluido, offrendole la mano come se non si fossero mai incontrati.

“Piacere di conoscerti anche io,” rispose lei cautamente, fingendo per il bene della madre.

Edwin poi si occupò della cucina, preparando un pasto con il flair di uno chef esperto. “È il mio modo di dimostrarti che ci tengo,” spiegò, servendo i piatti con facilità.

Mentre mangiavano, Edwin li intratteneva con storie dei suoi viaggi, ma rispondeva vagamente quando Kristi indagava sul suo passato.

Le cose peggiorarono, ma Kristi non sapeva cosa dire alla madre. Poteva essersi sbagliata su di lui?

Dopo cena, Kristi decise di portare sua madre fuori, sperando che l’aria fresca le schiarisse le idee.

La brezza fresca della terrazza era esattamente ciò di cui aveva bisogno prima di porre domande difficili. “Mamma, cosa sai davvero su Edwin?” chiese Kristi con cautela.

“È meraviglioso. È un miliardario, figlio di un magnate dei diamanti. Mi ha mostrato una vita così glamour,” rispose sua madre, gli occhi brillanti. “Ci sposeremo tra pochi giorni!”

“Mamma, so che sembra strano, ma giuro che l’ho visto su un volo recente con un’altra donna, e ora è improvvisamente con te e si sta sposando,” insistette Kristi.

Sua madre corrugò la fronte. “Perché stai mentendo? Non puoi essere felice per me? Edwin mi ama. Non vuoi che stia con un altro uomo dopo la morte di tuo padre.”

“Non è così! Non ti sembra strano questo suo muoversi così in fretta?” rispose Kristi.

“Strano? No, è romantico. Sei troppo giovane per capire. Edwin è tutto amore,” scosse la testa sua madre.

Kristi sospirò. “Mamma, per favore pensaci. Potrebbe essere un truffatore. Quell’atteggiamento sull’aereo… è un Casanova.”

“Truffatore? Kristi, è ridicolo. Edwin è un bravo uomo!” difese sua madre.

“Non voglio vederti perdere tutto per un uomo che conosciamo appena,” disse Kristi, cercando disperatamente di farla ragionare.

Ma proprio in quel momento apparve Edwin, con delle bevande in mano. “Signore, festeggiamo,” disse allegramente, e la madre di Kristi si scusò per un attimo.

Kristi fece una smorfia verso Edwin una volta che erano soli e non riuscì più a trattenersi.

“Come puoi manipolare i sentimenti di mia madre?” chiese, rivelando tutto quello che lo aveva visto fare sull’aereo.

Il sorriso di Edwin vacillò. “Kristi, voglio solo la felicità di tua madre. Non c’è bisogno di ostilità.”

Lei scoffò e gli versò una bevanda sulla testa. “Pensi di essere furbo, ma ti vedo attraverso. Non ti permetterò di ferire mia madre,” dichiarò fermamente. “Sei una frode!”

Sua madre apparve, e i suoi occhi si sgranavano mentre vedeva la fetta d’arancia che gocciolava ancora dal volto di Edwin. “Kristi, come hai potuto? Edwin, mi dispiace tanto…”

Edwin la rassicurò. “Va tutto bene. Non lasciamo che questo rovini la nostra serata.”

Il broncio di Kristi si intensificò mentre sua madre si occupava del truffatore, e lei capì che quella sera non sarebbe riuscita a vincere. Tuttavia, sapeva che doveva dimostrare la vera natura di Edwin per proteggere sua madre.

Avrebbe solo dovuto aspettare un po’ di tempo.

Quando ricordò un dettaglio importante del giorno del volo in cui aveva visto Edwin… e Isabella.

Kristi camminò nervosamente fuori dall’ufficio della compagnia aerea, raccogliendo il coraggio prima di entrare. Al banco, un rappresentante allegro la salutò. “Buongiorno! Come posso aiutarti oggi?”

“Ho bisogno di vedere la lista dei passeggeri del mio ultimo volo. È importante,” disse Kristi, balbettando.

“È confidenziale. Posso chiedere perché ne hai bisogno?” chiese la rappresentante, corrugando la fronte.

Kristi cercò di nascondere la sua ansia mentre rispondeva: “Un passeggero ha lasciato qualcosa di valore. Voglio aiutare a restituirlo.”

“Va bene, non posso mostrarti la lista, ma posso aiutarti se mi dai più dettagli,” rispose la rappresentante, conducendo Kristi in un ufficio privato.

Una volta seduta, Kristi spiegò che una passeggera di nome Isabella aveva perso dei gioielli e ne parlava mentre scendevano.

La rappresentante confermò che il dipartimento degli oggetti smarriti aveva ricevuto la segnalazione della perdita di Isabella, e che avevano effettivamente trovato i gioielli.

“Posso restituirli personalmente a lei? Potrebbe significare di più se venisse da qualcuno che era sul volo,” chiese Kristi.

Dopo aver firmato un modulo di liberatoria, Kristi ricevette i gioielli di Isabella e i dettagli di contatto. Chiamò la strana donna, organizzando di incontrarla il giorno successivo nella hall di un hotel.

Kristi si avvicinò a Isabella, la stessa donna con cui Edwin si era mostrato affettuoso sull’ultimo volo, in un bellissimo caffè dell’hotel e fu subito riconosciuta.

“Sei stata la hostess sul mio ultimo volo, vero?” chiese Isabella, sorpresa.

“Sì, sono io. È un piccolo mondo.”

Kristi entrò subito nel vivo, raccontandole di Edwin, dei suoi sospetti e di tutto ciò che sapeva. La giovane donna si preoccupò, frustata.

“Sapevo che qualcosa non andava. Edwin mi ha chiesto una grossa somma di denaro per un’emergenza. Gli ho dato fiducia e dovrei incontrarlo presto per dargliela,” rivelò Isabella, appoggiandosi e incrociando le braccia.

Kristi le disse che quella era la loro occasione per smascherarlo. “Possiamo organizzare una scena per incastrarlo. Registreremo tutto. Mi travestirò; non mi riconoscerà,” pianificò.

Isabella accettò, e passarono l’ora successiva a ideare la loro strategia, concentrandosi su ogni dettaglio e possibile reazione di Edwin.

Quando Kristi lasciò il caffè, si sentiva nervosa ma determinata. Il piano era pronto, e insieme avrebbero salvato sua madre.

In un ristorante elegante e poco illuminato, dove Isabella aveva organizzato di incontrare Edwin e dargli i soldi che aveva chiesto, la giovane donna aspettava, girando il bicchiere di vino.

Nel frattempo, Kristi era travestita da cameriera e osservava da lontano mentre Edwin entrava sicuro di sé e salutava Isabella.

“Isabella, cara, scusa per averti fatto aspettare,” disse, sedendosi.

Kristi si avvicinò al loro tavolo per prendere l’ordine, e Isabella si comportò perfettamente, suggerendo di festeggiare con un vino rosso.

“Ottima scelta,” rispose Edwin, mantenendo gli occhi su Isabella. Kristi portò rapidamente il vino, il cuore che batteva forte ad ogni passo.

“Per ora basta, grazie,” disse Edwin, guardando solo brevemente Kristi. Non fu abbastanza per notare chi fosse. La sua attenzione tornò rapidamente alla sua compagna.

Mentre sorseggiavano il vino, Isabella suggerì che invece di dargli soldi, avrebbe potuto offrirgli un regalo, qualcosa di più tangibile come gioielli, dato che lui le aveva dato diamanti così generosamente.

Incuriosito, Edwin tirò fuori il telefono per mostrarle alcune opzioni, tra orologi Cartier e Rolex e vestiti di design.

Non appena il suo telefono fu sul tavolo, Kristi vide la sua occasione. Fece finta di riempire i loro bicchieri di vino e accidentalmente versò del vino sulla camicia di Edwin.

“Accidenti! La mia camicia!” esclamò, saltando su irritato.

“È solo un incidente, Edwin. Non facciamo una scena,” lo calmò Isabella, dando a Kristi un cenno discreto.

Kristi si scusò ripetutamente, poi corse via, dicendo che doveva prendere acqua gassata e tovaglioli.

Durante il trambusto, aveva scambiato il telefono sbloccato di Edwin con uno falso e corse al bagno per controllare il vero telefono.

Dopo aver cercato per qualche minuto, Kristi scoprì il profilo di dating attivo di Edwin e i messaggi flirtanti simili a quelli che aveva mandato a sua madre.

Non la prova inconfutabile che sperava, ma comunque preoccupante. Così Kristi iniziò a digitare un messaggio, facendo un ultimo tentativo per intrappolare Edwin.

Improvvisamente, un colpo la fece sobbalzare. “So che sei lì con il mio telefono! Esci subito!” gridò Edwin da fuori.

“Sto chiamando la polizia!” dichiarò, la voce sternante e urgente.

Kristi si alzò, telefono in mano, il cuore che batteva forte. Aprì la porta della cabina per affrontare Edwin in un confronto teso. Lui si lanciò verso il telefono, ma Kristi lo evitò.

“Stai indietro!” lo avvertì, schiena contro il muro freddo del bagno.

“Dammi il mio telefono, o te ne pentirai!” Edwin la angolò, la mano che si allungava. Kristi urlò, sperando che qualcuno venisse in suo aiuto mentre si preparava a ciò che sarebbe successo.

In una sterile stazione di polizia, Kristi sedeva sotto il freddo bagliore delle luci fluorescenti.

“Sei fortunata che Edwin non abbia presentato denunce,” avvertì un ufficiale severo, “Considera questo il tuo unico avviso.”

Kristi annuì, la voce piccola. “Pensavo di fare la cosa giusta.”

“Le buone intenzioni non portano sempre a buone azioni,” rispose l’agente prima di allontanarsi.

Proprio in quel momento, sua madre irruppe nella stanza, il volto segnato dalla delusione. “Kristi, questa non è la figlia che ho cresciuto,” dichiarò, la voce densa di emozione.

“Mamma, stavo cercando di proteggerti da Edwin,” spiegò Kristi, guardando giù.

“Proteggermi infrangendo la legge?” rispose la madre bruscamente. “Hai esagerato.”

Un ufficiale intervenne. “Il signor Edwin ha presentato un ordine restrittivo. Qualsiasi altra azione porterà all’arresto.”

Kristi chiuse gli occhi, ma sua madre non le concesse alcuna tregua.

“Non voglio più vederti. Impara da questa esperienza. Addio, Kristi,” disse la donna più anziana prima di andarsene.

Kristi tornò nello stesso hotel dove aveva incontrato Isabella e si sedette al bar della hall. Mentre sorseggiava una bevanda forte, Isabella si avvicinò a lei.

“Ho sentito cosa è successo. Mi dispiace,” sospirò, incrociando le dita sulla superficie del bar.

“Grazie,” rispose Kristi, mezzo sorridendo. “Ma prima che tutto accadesse, ho cambiato la password di Edwin sul sito di incontri.”

Kristi rise mentre insieme accedevano al profilo di dating di Edwin, creando numerosi messaggi per avvertire le sue vittime.

“Fate attenzione a Edwin. Non è chi dice di essere. Proteggete il vostro cuore e il vostro portafoglio,” digitò Kristi con decisione.

La loro iniziale risata svanì in un silenzio determinato mentre vedevano fino a dove questo uomo sarebbe arrivato per truffare le donne.

Era tardi quando Isabella chiuse il suo laptop e strinse la mano di Kristi.

“E pensa, quello che abbiamo iniziato stanotte è solo l’inizio. Edwin non ha idea di cosa lo aspetta. Aspettate di vedere il matrimonio—sarà indimenticabile!”

Il sole del mattino gettò un bagliore dorato sulla cappella cittadina mentre Edwin, vestito con un elegante frac nero, si preparava a sposare la madre di Kristi.

Tuttavia, non sapeva che quello sarebbe stato l’ultimo giorno in cui sarebbe riuscito a farla franca con la sua truffa da Casanova.

Kristi osservava da dietro gli alberi, il cuore che batteva forte mentre la cerimonia iniziava. Improvvisamente, un insolito mormorio si diffuse tra la folla.

I tacchi cliccavano sul pavimento mentre una donna, poi un’altra, e decine di altre si avvicinavano alla cappella. Erano tutte donne che Edwin aveva ingannato.

Una donna in un abito rosso brillante urlò, “Truffatore!” La sua voce squarciò la solennità della cerimonia.

Edwin fece una smorfia, la sua confusione si trasformò in orrore quando la riconobbe insieme alle altre.

“È un bugiardo!” gridò un’altra.

“Non te la caverai così!” aggiunse una terza.

La cerimonia precipitò nel caos. Una donna lanciò un pezzo della torta nuziale sul volto di Edwin, ricoprendolo di panna.

Lui iniziò a fuggire lungo la navata, ma un invitato lo fece inciampare, facendolo cadere in un’aiuola di fiori.

Le donne si lanciarono addosso a Edwin, usando borse, scarpe e fiori per vendicarsi, urlando accuse.

La polizia intervenne alla fine, sgombrando la folla e portando via Edwin, ormai distrutto. Quando la calma tornò, la cappella era percorsa da conversazioni a bassa voce e occasionali singhiozzi.

Kristi uscì dal suo nascondiglio proprio mentre sua madre usciva dalla cappella, le lacrime che le rigavano il volto. La donna più anziana scosse la testa e salì in macchina.

Suo madre era troppo orgogliosa per ammettere di essersi sbagliata. Ma Kristi avrebbe aspettato, dandole abbastanza tempo per piangere. Nel frattempo, avrebbe fatto in modo che Edwin sentisse tutto il peso della legge.