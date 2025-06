I benefici del dormire sul lato sinistro potrebbero sorprenderti

Potrebbe essere il momento di cambiare la tua posizione durante il sonno, indipendentemente dal fatto che tu consideri di dormire sul fianco sinistro, sulla schiena o sulla pancia.





Questa posizione per dormire, oltre a essere più comoda, ha il potenziale di migliorare la salute generale.

L’erborista Ali Ramadan, noto anche come @holisticali, ha parlato di alcuni benefici del dormire sul lato sinistro in un TikTok che ha ottenuto 406,9 mila Mi piace.

In soli quindici secondi Ramadan ha fornito al suo pubblico informazioni sufficienti a convincere chiunque a iniziare a dormire sul lato sinistro.

“Ho cambiato drasticamente il mio lato sinistro dopo aver visto questo video”, è stato uno dei commenti. “L’ho provato, è vero che fa la differenza”, ha commentato un altro utente.

Ramadan sostiene che dormire sul lato sinistro può aiutare a combattere il bruciore di stomaco e i problemi di stomaco, oltre a favorire un sonno notturno più tranquillo.

Secondo Ramadan, “Quando dormiamo sul lato sinistro, lo stomaco e i suoi succhi gastrici rimangono più in basso dell’esofago, riducendo così il bruciore di stomaco e i disturbi digestivi”.

@holisticali Do you sleep on the left side? There are benefits to both right side sleeping and left side sleeping. The research shows it is better for digestive health to sleep on the left side, and for those who have heart failure it is better to sleep on the right side. ♬ original sound – Ali Ramadan

Ha aggiunto che, evitando di esercitare troppa pressione sulla schiena, questa posizione durante il sonno può aiutare ad alleviare eventuali dolori alla schiena già presenti.

Potresti avere una preferenza fissa per una determinata posizione durante il sonno. Ne siamo consapevoli. Per determinare se valga la pena assumere la posizione opposta, abbiamo consultato degli esperti.

Quindi, quale delle due parti avrà la meglio?

Per aiutarvi a capire meglio, Sleepopolis ha parlato con Jeff Kahn, co-fondatore di Rise Science e specialista in medicina del sonno. Secondo Kahn, non esiste un modo giusto o sbagliato di dormire; tuttavia, le persone in gravidanza o con problemi di salute specifici potrebbero trovare più comodo dormire sul lato sinistro.

“Ad esempio, potrebbe essere vantaggioso per le donne incinte perché può migliorare la circolazione del cuore, con benefici sia per la mamma che per il bambino”, ha affermato Kahn.

Oltre ad aiutare le future mamme, dormire su un fianco può essere utile anche a chi soffre di nausea.

“Si pensa anche che aiuti la digestione e riduca il bruciore di stomaco, il che può essere benefico per chi soffre di problemi gastrointestinali”, ha affermato.

Kahn ha aggiunto che sdraiarsi sul lato sinistro può facilitare il passaggio del cibo attraverso il tratto intestinale, poiché il tratto digerente del nostro corpo ha una forma particolare.

“Ciò è dovuto alla conformazione del tratto digerente; quando ci si trova a sinistra, la gravità può aiutare a spostare il cibo dall’intestino tenue all’intestino crasso”, ha spiegato. “Quando ci si trova a sinistra, lo stomaco è più basso dell’esofago, rendendo più difficile la risalita degli acidi gastrici, causando reflusso gastroesofageo.”

Il creatore e CEO di Mattress Next Day , Martin Seeley, ha parlato dei vantaggi che derivano dal riposare sul lato sinistro per il sistema cardiovascolare in un’intervista con Sleepopolis.

“Dormire sul lato sinistro può migliorare la circolazione ed è spesso consigliato a chi soffre di malattie cardiache o ipertensione. Questa posizione consente una migliore ossigenazione del corpo, che può contribuire a migliorare la salute cardiovascolare”, ha affermato Seeley. “Al contrario, dormire sul lato destro può ridurre la circolazione in alcune zone del corpo, come gambe e piedi.”

Sebbene sembri che sia preferibile dormire sul lato sinistro, Kahn ha osservato che non ci sono molti dati a supporto di questa affermazione.

In definitiva, è fondamentale scegliere la postura giusta per dormire, che favorisca un sonno ristoratore e sia adatta alla propria corporatura.

“La posizione migliore per dormire è quella che trovi più comoda e che ti consente di dormire in modo sano e naturale a sufficienza”, ha affermato Kahn.

Se tieni al sonno, potrebbe essere consigliabile continuare a dormire nella posizione a cui sei abituato. L’ultima cosa che vuoi è svegliarti con il piede sbagliato.