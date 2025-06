I cachet dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025 sono stati svelati: compensi settimanali importanti per alcuni concorrenti e un montepremi finale di 100mila euro

Sotto il sole dell’Honduras, i partecipanti all’Isola dei Famosi affrontano sfide quotidiane tra fame e condizioni difficili, ma i loro compensi sembrano decisamente generosi. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi nella rubrica di Alberto Dandolo, i cachet dei concorrenti di questa edizione del reality sono stati resi noti, rivelando cifre significative che variano da persona a persona.





Il concorrente che percepisce il compenso più alto sarebbe Mario Adinolfi, che guadagnerebbe circa 15mila euro a settimana. Questa somma lo pone al vertice della classifica dei compensi del programma. Nonostante la cifra sia considerevole, altri protagonisti del reality ricevono compensi inferiori. La conduttrice Mediaset Patrizia Rossetti percepirebbe 12mila euro settimanali, mentre l’attrice Loredana Cannata si attesterebbe su un compenso di circa 8mila euro a puntata.

La trasmissione vede anche la partecipazione di Simona Ventura nel ruolo di opinionista. La conduttrice avrebbe accettato la collaborazione con alcune condizioni, tra cui una riduzione dello stipendio rispetto a quanto percepito in precedenza dalla Rai.

Oltre ai cachet settimanali, il vincitore dell’Isola dei Famosi 2025 si aggiudicherà un montepremi finale di 100mila euro in gettoni d’oro. Tradizionalmente, parte della somma viene devoluta in beneficenza. Un esempio significativo è quello dell’edizione 2024, in cui l’attore Aras Senol scelse di donare metà del premio alla fondazione di Giulio Cecchettin, devolvendo quindi 50mila euro.

Il programma continua a essere uno dei reality più seguiti in Italia, attirando l’attenzione non solo per le dinamiche tra i concorrenti ma anche per i dettagli economici legati ai partecipanti. I compensi svelati dal settimanale Oggi dimostrano quanto sia rilevante il valore economico associato alla partecipazione al programma e quanto possa variare in base alla notorietà e al ruolo di ciascun naufrago.

La scelta di alcuni concorrenti di devolvere parte del montepremi in beneficenza aggiunge un elemento di sensibilità sociale al programma, contribuendo a rafforzare l’immagine positiva del reality presso il pubblico. Tuttavia, i cachet settimanali rimangono un argomento di grande interesse, spesso oggetto di discussione e curiosità da parte degli spettatori e degli appassionati del programma.

L’Isola dei Famosi non è solo una sfida fisica e psicologica per i partecipanti, ma anche un’opportunità per guadagnare cifre importanti e, in alcuni casi, utilizzare la visibilità ottenuta per sostenere cause benefiche. Con compensi che arrivano fino a 15mila euro a settimana e un montepremi finale significativo, il programma si conferma come uno dei reality più remunerativi nel panorama televisivo italiano.