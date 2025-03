I fan di Helena Prestes criticano il trattamento subito nella casa del Grande Fratello, mentre si prepara una nuova eliminazione nella prossima puntata

Lunedì sera si preannuncia un’altra entusiasmante puntata del Grande Fratello, con l’attesa di una nuova eliminazione che tiene con il fiato sospeso i fan del programma. Tuttavia, la notte è stata segnata da polemiche accese riguardo al trattamento riservato a Helena Prestes. Prima di entrare nel merito di queste controversie, è importante sottolineare che il televoto potrebbe riservare sorprese significative. Attualmente, le preferenze degli utenti nel sondaggio mostrano una classifica ben definita: Helena è in testa con un notevole 56,9% dei voti, consolidando il suo status di favorita per la vittoria finale.





Le concorrenti Chiara Cainelli e Shaila Gatta si trovano praticamente a pari merito, entrambe con un 25,3% delle preferenze. Mariavittoria segue con il 10,1%, mentre Javier Martinez sembra destinato all’eliminazione, con un modesto 7,7% dei voti. Se il trend attuale dovesse confermarsi durante il televoto ufficiale, sarà quindi Javier a dover abbandonare la casa, mentre le altre concorrenti potranno continuare la loro avventura nel reality.

Tuttavia, la situazione di Helena ha suscitato forti reazioni da parte del pubblico. Dopo una cena, infatti, è stata lasciata sola a pulire i piatti, mentre gli altri concorrenti si dedicavano ad attività diverse, come gironzolare, fumare o dormire. Un utente ha commentato su X: “Comunque giusto per dire alla fine é rimasta solo lei a pulire i piatti per terra il tavolo mentre gli altri chi gironzolava chi fumava chi dormiva. Così giusto per dire”. Altri commenti hanno descritto la situazione come un’“umiliazione”, sottolineando come Helena sia stata “trattata come una sguattera”.

La questione ha sollevato un acceso dibattito tra i fan, molti dei quali hanno espresso il loro disappunto per il comportamento degli altri concorrenti. “Anche ieri l’avete bullizzata, Grande Fratello fai schifo”, ha scritto un utente, evidenziando la frustrazione nei confronti della produzione e degli altri partecipanti.

Nel frattempo, Lorenzo ha dato vita a un altro episodio controverso. Durante la notte, ha avuto un acceso scambio di frecciatine con Helena, che ha portato a un confronto acceso. La ballerina, visibilmente infastidita, ha chiuso la discussione con parole chiare: “Mi hai detto in bocca al lupo per tutto? Bene, allora in bocca al lupo e levati di qui. Ciao, fai finta che non esisto qui dentro. Senza di te io vivo lo stesso, e basta. Io ti guardo? Ma chi ti considera? Se posso evitarti, lo faccio, quindi fai lo stesso”.

Questa escalation di tensione ha ulteriormente alimentato le critiche da parte dei fan, che vedono in questo comportamento un esempio di maleducazione e mancanza di rispetto. La situazione di Helena, unita agli atteggiamenti di Lorenzo, ha creato un clima di discordia all’interno della casa, con i sostenitori che si schierano apertamente a favore della ballerina.