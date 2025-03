I funerali di Eleonora Giorgi a Roma il 5 marzo, i figli annunciano: “Questo momento resta nostro”

Si svolgeranno mercoledì 5 marzo alle ore 16 presso la Chiesa degli Artisti, situata in Piazza del Popolo a Roma, i funerali di Eleonora Giorgi, l’attrice scomparsa recentemente dopo una lunga malattia. L’annuncio è stato dato dai figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, che hanno confermato l’informazione ai giornalisti presenti all’esterno della clinica dove la madre ha trascorso gli ultimi giorni. Andrea Rizzoli ha dichiarato: “Ringraziamo ancora tutti per le dimostrazioni di affetto, questo è un momento che rimane nostro e quindi se volete ci vediamo mercoledì. Ha portato avanti questo percorso col sorriso, spingendo gli altri a fare lo stesso.”





In merito ai funerali, Eleonora Giorgi aveva espresso chiaramente le sue volontà. In un’intervista, aveva rivelato di aver chiesto a una cara amica di occuparsi dell’organizzazione della cerimonia. “Tesoro, il funerale me l’organizzi te. Perché voglio un servizio eccellente,” aveva detto con un sorriso, nonostante le evidenti conseguenze delle cure a cui si era sottoposta. L’attrice aveva anche pensato a dettagli particolari per il suo ultimo saluto, incluso un accompagnamento musicale fuori dagli schemi. Aveva espresso il desiderio di avere due canzoni specifiche: “Mi piacerebbe A Whiter Shade of Pale e Wish You Were Here. Voglio una in entrata e l’altra in uscita.”

La morte di Eleonora Giorgi, avvenuta all’età di 71 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del cinema italiano. Nota per i suoi ruoli iconici in film come “Borotalco” e “Compagni di scuola”, l’attrice ha vissuto gli ultimi mesi della sua vita circondata dall’amore dei suoi figli e dei familiari. Era ricoverata presso la clinica Paideia di Roma, dove aveva iniziato un percorso di terapia del dolore. I suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, le sono stati costantemente vicini, accompagnandola anche nel racconto della sua malattia attraverso apparizioni in televisione.

La carriera di Eleonora Giorgi è stata caratterizzata da una straordinaria versatilità e da una presenza scenica unica. La sua capacità di interpretare personaggi complessi e il suo talento innato l’hanno resa una delle attrici più rispettate e amate del panorama cinematografico italiano. La sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i fan e i colleghi, molti dei quali hanno condiviso ricordi e tributi sui social media.

Il funerale di Eleonora Giorgi rappresenta non solo un momento di addio, ma anche una celebrazione della sua vita e della sua carriera. La scelta di una cerimonia così personale e curata nei dettagli riflette il suo spirito vivace e la sua passione per la vita. La musica dei Pink Floyd, scelta dall’attrice, aggiungerà un tocco speciale alla cerimonia, rendendo omaggio a un’artista che ha sempre cercato di esprimere la sua autenticità.

La comunità cinematografica italiana si riunirà per rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti. I funerali, aperti a chi desidera partecipare, offriranno l’opportunità di ricordare e celebrare la vita di Eleonora Giorgi, il cui talento e la cui determinazione continueranno a ispirare le generazioni future.

“Mamma ha portato avanti questo percorso sempre con il sorriso cercando di ispirare gli altri a fare lo stesso”. Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro al microfono di @domenicomarock #LVB #EleonoraGiorgi pic.twitter.com/tAMyGg8GnI — La Volta Buona (@voltabuonarai) March 3, 2025