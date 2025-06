I medici l’hanno ignorata per 9 volte—poi la diagnosi di cancro al quarto stadio

Una madre di 28 anni ha raccontato i sintomi preoccupanti che l’hanno spinta a consultare più volte i medici prima di ricevere una diagnosi di cancro allo stomaco al quarto stadio.





La scorsa estate, Georgia Gardiner, residente nel Regno Unito, ha iniziato ad avvertire forti dolori addominali e malessere, sintomi che le rendevano difficile anche solo mangiare.

Nonostante si sia sempre considerata una grande amante del cibo, Georgia racconta: “Avevo perso completamente l’appetito, riuscivo a mangiare solo piccole quantità. Il mio corpo sembrava respingere tutto. Poi sono iniziati dei dolori molto intensi nella parte alta dello stomaco, erano pungenti e costanti.”

Dopo quattro settimane d’attesa, Georgia è finalmente riuscita a ottenere un appuntamento con il medico. Ma la visita si è conclusa con la prescrizione di un semplice farmaco contro il reflusso.

Con l’aggravarsi dei sintomi, Georgia è tornata dal medico e si è recata in ospedale tra le sei e le nove volte, cercando disperatamente di capire cosa le stesse succedendo. Ma ogni volta la diagnosi si limitava a disturbi da reflusso o bruciore di stomaco.

Solo mesi dopo, a seguito di una nuova richiesta medica, è stata sottoposta a un’endoscopia. L’esame ha mostrato segni di tumore.

Il 13 giugno, Georgia ha scoperto di avere un raro tipo di adenocarcinoma chiamato linitis plastica, un cancro che ha origine nelle ghiandole che rivestono gli organi. La malattia, purtroppo, si era già diffusa ai linfonodi e ad altri organi interni.

“Dopo il primo appuntamento avevamo ancora speranza, pensavamo che potessero semplicemente rimuoverlo. Ma quando ci hanno detto che era incurabile, sono andata completamente in stato di shock,” ricorda Georgia.

“Morirò?” ha chiesto, mentre “tutto il mio mondo crollava”.

I medici le hanno detto che, probabilmente, le resta solo un anno di vita. Qualsiasi trattamento futuro avrà solo lo scopo di migliorarne la qualità.

“Mi sento bene fisicamente,” ha detto. “Ero in forma e sana. È semplicemente sconcertante.”

Georgia si è detta profondamente delusa per non essere stata presa sul serio: “Il tipo di cancro che ho passa dallo stadio uno al quattro in pochi mesi. Penso che se mi avessero ascoltata e avessero agito prima che si diffondesse, forse si poteva fare qualcosa in più.”

“Non avrei mai pensato di avere un cancro. Ho 28 anni. Mi sentivo invincibile.”

Ora, Georgia è determinata a combattere con tutte le sue forze, cercando di creare quanti più ricordi possibili con il suo bambino di due anni, Arlo.

“Farò tutto il possibile per combattere,” ha dichiarato. “Stiamo organizzando il matrimonio. Avevamo pianificato di sposarci tra qualche anno, ma abbiamo anticipato perché non sappiamo se ci sarò ancora.”

“La cosa che più mi spezza è pensare a tutto ciò che mi perderò nella vita di Arlo. Lui è tutto per me – dà senso alla mia vita.”

Georgia ha anche voluto lasciare un messaggio a chiunque si trovi nella sua stessa situazione: “Insistete, chiedete risposte. Non fermatevi. Se qualcun altro ha questo tipo di cancro e può essere scoperto in uno stadio iniziale solo perché i medici fanno i giusti esami, allora saprò di aver aiutato qualcuno.”

È attiva una raccolta fondi per sostenere le spese delle cure future, mentre Georgia continua a creare ricordi preziosi insieme alla sua famiglia.