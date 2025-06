I vicini non ne sentono più, 47enne ritrovato in una pozza di sangue in casa: lotta per la vita a Giugliano

Un grave episodio si è verificato nella serata di sabato 21 giugno 2025 a Giugliano in Campania, comune in provincia di Napoli. Un uomo di 47 anni, che viveva da solo ed era affetto da diverse patologie, è stato trovato dai carabinieri in condizioni critiche nel proprio appartamento. L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, preoccupati per il fatto che non lo vedevano né lo sentivano da giorni.





Secondo quanto ricostruito, i vicini hanno contattato il numero di emergenza 112 per segnalare la situazione. Il 47enne non rispondeva al telefono né al citofono e non era stato visto uscire dalla sua abitazione. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Qualiano e alcuni militari del reggimento Campania, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Dopo aver bussato ripetutamente alla porta del secondo piano dello stabile senza ottenere risposta, i militari hanno deciso di agire immediatamente.

In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari, due carabinieri si sono arrampicati sul balcone dell’appartamento vicino, riuscendo a raggiungere la porta finestra dell’abitazione del 47enne. Una volta entrati, hanno trovato l’uomo riverso a terra in una pozza di sangue e in uno stato di semi-incoscienza. La scena era talmente drammatica che inizialmente si temeva che l’uomo fosse già deceduto.

I carabinieri hanno immediatamente allertato il personale sanitario del 118, che è arrivato sul posto nel più breve tempo possibile. Dopo aver prestato le prime cure e stabilizzato il paziente, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania in codice rosso. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata e la sua vita è appesa a un filo.

Dai primi accertamenti effettuati dai militari e dai medici, è emerso che il 47enne aveva già richiesto l’intervento del 118 almeno due volte nei giorni precedenti a causa delle sue condizioni di salute. Tuttavia, non è ancora chiaro cosa abbia causato il grave episodio che ha portato al suo ritrovamento in una pozza di sangue. Le autorità stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e non si esclude nessuna ipotesi al momento.

L’intervento tempestivo dei carabinieri è stato cruciale per salvare l’uomo. Grazie alla loro decisione di entrare nell’appartamento senza attendere oltre, si è riusciti a evitare conseguenze potenzialmente fatali. Un residente della zona ha dichiarato: “Abbiamo fatto bene a chiamare i soccorsi. Era evidente che qualcosa non andava, ma non immaginavamo una situazione così grave.”

Il caso ha suscitato grande preoccupazione tra gli abitanti di Giugliano in Campania, dove l’uomo era conosciuto per le sue difficoltà di salute e la sua vita solitaria. Al momento, le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare se vi siano stati eventuali segni di violenza o altri fattori che possano aver contribuito alla situazione.

L’Ospedale San Giuliano, dove il 47enne è ricoverato, non ha rilasciato ulteriori informazioni sulle sue condizioni cliniche. Tuttavia, fonti ospedaliere hanno confermato che il paziente rimane sotto osservazione costante e che i medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzarlo.